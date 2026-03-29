„Mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, amely nemet mondott a háborúra. Ezért jelentek meg az ukránok a magyar választásban a pénzükkel, az olajblokádjukkal, a kémeikkel, és épültek be a magyar politikába is” – mondta a miniszterelnök országjárásának békéscsabai állomásán.

Orbán Viktor leszögezte: tudjuk, hogy az ellenfelünk ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon, de Zelenszkij terve nem fog sikerülni.

Nem adjuk a fiainkat,

a fegyvereinket és a pénzünket, megvédjük az alacsony energiaárakat és nem veszünk részt a brüsszeli hadikölcsönökben, amivel egy kijevi bábkormány a gyerekeinket és még az unkáinkat is eladósítaná.

„Nemet kell mondanunk a háborúra és a háború finanszírozására, nemet mondani pedig egyedül a Fidesz képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás” – jelentette ki a kormányfő az mno.hu tudósítása szerint.

„Lehet, hogy nem leszek már fiatalabb, de még

van néhány golyó a tárban,

amit elő tudunk venni” – jegyezte meg beszéde vége felé Orbán Viktor.