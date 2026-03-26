Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és listavezetője szerint a Medián közvélemény-kutatásával ellentétben a pártja igenis be fog jutni az Országgyűlésbe.

„Hann Endre (a Medián vezetője – a szerk.) egy külön történet, és az ő jóslatai. A Mi Hazánkkal kapcsolatos jóslatokra majd emlékezhetünk három hét múlva, hogy mennyire nem jöttek be. Emlékezzen mindenki, hogy mekkorát hazudott Hann Endre és a Medián. Ez most már tényleg arról szól, hogy kampány van, és teljesen elfelejtik, hogy mi az ország érdeke és mi is a tétje a választásnak. Elfelejtjük, mert az egész kampány Monty Python-filmmé alakult át, ahol kiabál az egyik miniszterelnök-jelölt a másikra, hogy kiskakas, az kiabál vissza rá, hogy a török szultán adja vissza a fél krajcárját, és közben arról kellene beszélni, hogy a negyedik ipari forradalom idején élünk, és erre milyen válaszokat fog adni a következő kormány. A negyedik ipari forradalomnak óriási veszélyei vannak, de óriási lehetőségei is Magyarország felemelése szempontjából. Vagy például, hogy milyen válaszokat fog mondani a Fidesz vagy a Tisza Párt arra, hogy a világ most átalakul több pólusú világrend lesz” – fejtegette.

Toroczkai László azt szeretné, ha patthelyzet alakulna ki a választásokon. „Ez a legjobb a magyarság számára, mert ha teljhatalmat kap a Fidesz – és ez folytatódik, ami most van – vagy a Tisza Párt, mind a kettő tragédia Magyarország számára.”

A Mi Hazánk elnöke és listavezetője megismételte, hogy ők nem akarnak kormánykoalíciót, viszont szeretnék megvalósítani a programjukat, ami szerinte lehetséges lesz, amennyiben a Mi Hazánk lesz a mérleg nyelve az új Országgyűlésben.

„A Mi Hazánk Mozgalom nem árul zsákbamacskát, minket egyetlen egy dolog érdekel, hogy rákényszerítsük a másik két pártra az akaratunkat, a programunkat. Ez érdekel. Nem tárcákban gondolkodunk, hanem a programban.”

A jövőben mindent meg kell tenni szerinte

a korrupció eltörlése,

a tömeges migráció megakadályozása és

a globalizmustól való távolmaradás

érdekében, a bűnözőket pedig ki kell vonni a társadalomból.