2026. március 26. csütörtök Emánuel
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Toroczkai László, a Mi Hazánk képviselője felszólal a napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. november 26-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Toroczkai László azt szeretné, ha patthelyzet alakulna ki a választásokon

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Csongrád-Csanád vármegyei Deszken tartott választási fórumot a Mi Hazánk elnöke és listavezetője. Toroczkai László itt reagált arra, hogy a Medián felmérése szerint nem fognak bejutni a parlamentbe.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és listavezetője szerint a Medián közvélemény-kutatásával ellentétben a pártja igenis be fog jutni az Országgyűlésbe.

„Hann Endre (a Medián vezetője – a szerk.) egy külön történet, és az ő jóslatai. A Mi Hazánkkal kapcsolatos jóslatokra majd emlékezhetünk három hét múlva, hogy mennyire nem jöttek be. Emlékezzen mindenki, hogy mekkorát hazudott Hann Endre és a Medián. Ez most már tényleg arról szól, hogy kampány van, és teljesen elfelejtik, hogy mi az ország érdeke és mi is a tétje a választásnak. Elfelejtjük, mert az egész kampány Monty Python-filmmé alakult át, ahol kiabál az egyik miniszterelnök-jelölt a másikra, hogy kiskakas, az kiabál vissza rá, hogy a török szultán adja vissza a fél krajcárját, és közben arról kellene beszélni, hogy a negyedik ipari forradalom idején élünk, és erre milyen válaszokat fog adni a következő kormány. A negyedik ipari forradalomnak óriási veszélyei vannak, de óriási lehetőségei is Magyarország felemelése szempontjából. Vagy például, hogy milyen válaszokat fog mondani a Fidesz vagy a Tisza Párt arra, hogy a világ most átalakul több pólusú világrend lesz” – fejtegette.

Toroczkai László azt szeretné, ha patthelyzet alakulna ki a választásokon. „Ez a legjobb a magyarság számára, mert ha teljhatalmat kap a Fidesz – és ez folytatódik, ami most van – vagy a Tisza Párt, mind a kettő tragédia Magyarország számára.”

A Mi Hazánk elnöke és listavezetője megismételte, hogy ők nem akarnak kormánykoalíciót, viszont szeretnék megvalósítani a programjukat, ami szerinte lehetséges lesz, amennyiben a Mi Hazánk lesz a mérleg nyelve az új Országgyűlésben.

„A Mi Hazánk Mozgalom nem árul zsákbamacskát, minket egyetlen egy dolog érdekel, hogy rákényszerítsük a másik két pártra az akaratunkat, a programunkat. Ez érdekel. Nem tárcákban gondolkodunk, hanem a programban.”

A jövőben mindent meg kell tenni szerinte

  • a korrupció eltörlése,
  • a tömeges migráció megakadályozása és
  • a globalizmustól való távolmaradás

érdekében, a bűnözőket pedig ki kell vonni a társadalomból.

Kezdőlap    Belföld    Toroczkai László azt szeretné, ha patthelyzet alakulna ki a választásokon

Csatatér: az átalakított Pest vármegyei 3-as körzetben nagyon szoros küzdelem várható

Csatatér: az átalakított Pest vármegyei 3-as körzetben nagyon szoros küzdelem várható
Bonyolult küzdelem várható az országgyűlési választásokon a 2022-ben egyik legszorosabb eredményű, az immár Pest vármegyei 3-as egyéni választókerület néven futó budai agglomerációs körzetben. Sok új település bekerült, néhány pedig kikerült a Pilisvörösvár központú, de Zsámbékot, Pátyot, Ürömöt, Budakalászt és Solymárt is tartalmazó választókerületbe. Az előzetes latolgatások szerint a Tisza jelöltje, Bujdosó Andrea Anna lehet az esélyes kihívója Menczer Tamás jelenlegi képviselőnek, a Fidesz kommunikációs igazgatójának.
Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
Bejelentette a lengyel kormányfő: benzinár-korlátozást vezetnének be

Bejelentette a lengyel kormányfő: benzinár-korlátozást vezetnének be

Az uniós jogszabályokban meghatározott minimumra csökkentené a lengyel kormány az üzemanyagárak jövedéki adóját és áfáját, és kötelező ársapkát vezetne be - jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk.

Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet

Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet

A Pentagon tervei között stratégiai szigetek és olajszállító hajók elfoglalása, valamint nukleáris létesítmények bombázása is szerepel.

Iran has 'legal right' to control Strait of Hormuz, official tells state media, as Israel kills navy chief

Iran has 'legal right' to control Strait of Hormuz, official tells state media, as Israel kills navy chief

The strait, one of the world's busiest oil shipping channels, has been effectively blocked by Iran since the outbreak of the war last month.

2026. március 26. 15:59
Meghalt Kordos László
2026. március 26. 15:24
Mégis ismerhette Magyar Péter a drogos buli házigazdáját
