Kiélezett helyzetben jön a Kormányinfó

Az Országgyűlés már nem ülésezik, de a kormány igen: a választási kampány a tetőpontjához közeleg, lehallgatási botrányok, ukrán–magyar feszültségek, orosz–ukrán és közel-keleti háború, világgazdasági rengések: ilyen feszült helyzetben tartják meg a következő Kormányinfót csütörtökön 10 órakor.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ megghívója szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. március 26. (csütörtök) 10:00-kor sajtótájékoztatót tart KORMÁNYINFÓ: Mit, miért tesz a kormány? címmel.

Helyszín: Miniszterelnöki Kabinetiroda – Karmelita Kolostor, Színházterem (Budapest I., Színház utca 1.)