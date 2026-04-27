Drága a benzin – saját fegyverükkel szembesülnek a republikánusok

Tom Barrett republikánus képviselő 2023-ban még egy benzinkútnál forgatott videóban ígérte meg választóinak: ha bekerül a Kongresszusba, kézbe veszi az energiakérdést és elviselhető szintre szállítja le az üzemanyagárakat. Majd’ három évvel később azonban az államában, Michiganben, a benzinárak visszakúsztak arra szintre, ahol a kampánya idején voltak.

Immár több, mint 4 dollárt kell fizetni egy gallon benzinért, 27 százalékkal többet, mint az iráni háború előtt.

A magyar autós persze kapva kapna a literenkénti 360 forintos benzin után, de az amerikai autósok még olcsóbbhoz vannak szokva. Ráadásul a drágulás nagyon hirtelen következett be.

Az áremelkedés védekezésre kényszeríti azokat a republikánusokat, akik Joe Biden demokrata elnök alatt a magas üzemanyagárak miatt tiltakozva kampányoltak a demokraták ellen. Idén novemberben, a félidős választások után gazdát cserélhet a Kongresszus és akár a Szenátusban is megrendülhetnek a republikánusok pozíciói.

Barrett képviselő a Reutersnek adott interjúban elismerte, hogy az árak megterhelik a választóit, de a háborút nemzetbiztonsági szempontból indokoltnak tartja, és reméli, hogy az üzemanyag újra olcsóbb lesz. Ezt az optimizmust ugyanakkor maga Donald Trump elnök és energiaügyi minisztere, Chris Wright is lehűtötte, amikor elismerték: a választásokig magasak maradhatnak az árak.

A helyzet különösen kényes Barrett számára, aki az ország egyik legingadozóbb körzetét képviseli. A demokraták már el is indították a támadást: április közepén helyi aktivisták, gazdák és demokrata politikusok gyűltek össze egy helyi benzinkútnál, hogy tiltakozzanak a magas üzemanyag- és műtrágyaárak ellen. „Fáj, hogy drága a benzin? Szavazz a demokratákra, kompenzálunk!” – szólt a szlogenjük.

Sok republikánus jelölt számára a magas üzemanyagárak átírták a kampánystratégiát.

Mint a Reuters megjegyzi, még mindig Trump elnök 2025-ös masszív adócsomagjának előnyeivel kampányolnak majd, de a dráguló benzin miatt az amerikaiak kevésbé érzik meg a csökkenő adókat.

Egy konzervatív stratéga azt mondta: a billegő körzetekben a jelölteknek először Trump és a háború mellett kell kiállniuk, hogy több konzervatív támogatót mozgósítsanak az előválasztásokra. Viszont novemberben lehet, hogy hátat kell fordítaniuk az elnöknek.

A demokrata jelöltek közül eddig Bridget Brink gyűjtötte a legtöbb pénzt a párt augusztusi előválasztása előtt. A Biden-kormány egykori ukrajnai nagykövete egyértelművé tette: ha elnyeri a jelölést, minden héten visszatér a benzinárak kérdéséhez. Szerinte Trump adócsökkentései elvesznek a magasabb üzemanyag-, élelmiszer- és lakhatási költségek között.

Ebben a helyzetben a hivatalban lévő republikánus, Barrett érzi, hogy jobb lesz némi távolságot tartani Trumptól:

korábban bírálta az elnök azon fenyegetését, hogy elpusztítja az egész iráni civilizációt. Választói megosztottak: van, aki elvből rá szavaz, mások már alig bírják cérnával és az általános drágulás miatt ellene fordulhatnak.