2026. április 27. hétfő Zita
Rakétákkal támadott tartályhajót ábrázoló falfestmény elõtt megy egy járókelõ Teheránban 2026. április 20-án, a síita állam és az Egyesült Államok között érvényben levõ kéthetes tûzszünet idején. Az amerikai haditengerészet megszállta az iráni zászló alatt közlekedõ TOUSKA teherhajót az Ománi-öbölben, emiatt az iráni vezetés elutasította a fegyveres konfliktus tartós rendezésérõl tartandó újabb tárgyalási fordulót Washingtonnal. A pakisztáni közvetítéssel Iszlámábádban tartott április 10-11-i elsõ tárgyalási forduló eredménytelenül zárult.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Drága a benzin – saját fegyverükkel szembesülnek a republikánusok

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Egyesült Államokban az idei félidős választások előtt elkezdték alkalmazni saját fegyverüket a republikánusokkal szemben. Korábban ők támadták a demokratákat azzal, hogy az uralmuk alatt felmentek a benzinárak. Most viszont ők kapják a hasonló bírálatokat. Az ok: az iráni háború.

Tom Barrett republikánus képviselő 2023-ban még egy benzinkútnál forgatott videóban ígérte meg választóinak: ha bekerül a Kongresszusba, kézbe veszi az energiakérdést és elviselhető szintre szállítja le az üzemanyagárakat. Majd’ három évvel később azonban az államában, Michiganben, a benzinárak visszakúsztak arra szintre, ahol a kampánya idején voltak.

Immár több, mint 4 dollárt kell fizetni egy gallon benzinért, 27 százalékkal többet, mint az iráni háború előtt.

A magyar autós persze kapva kapna a literenkénti 360 forintos benzin után, de az amerikai autósok még olcsóbbhoz vannak szokva. Ráadásul a drágulás nagyon hirtelen következett be.

Az áremelkedés védekezésre kényszeríti azokat a republikánusokat, akik Joe Biden demokrata elnök alatt a magas üzemanyagárak miatt tiltakozva kampányoltak a demokraták ellen. Idén novemberben, a félidős választások után gazdát cserélhet a Kongresszus és akár a Szenátusban is megrendülhetnek a republikánusok pozíciói.

Barrett képviselő a Reutersnek adott interjúban elismerte, hogy az árak megterhelik a választóit, de a háborút nemzetbiztonsági szempontból indokoltnak tartja, és reméli, hogy az üzemanyag újra olcsóbb lesz. Ezt az optimizmust ugyanakkor maga Donald Trump elnök és energiaügyi minisztere, Chris Wright is lehűtötte, amikor elismerték: a választásokig magasak maradhatnak az árak.

A helyzet különösen kényes Barrett számára, aki az ország egyik legingadozóbb körzetét képviseli. A demokraták már el is indították a támadást: április közepén helyi aktivisták, gazdák és demokrata politikusok gyűltek össze egy helyi benzinkútnál, hogy tiltakozzanak a magas üzemanyag- és műtrágyaárak ellen. „Fáj, hogy drága a benzin? Szavazz a demokratákra, kompenzálunk!” – szólt a szlogenjük.

Sok republikánus jelölt számára a magas üzemanyagárak átírták a kampánystratégiát.

Mint a Reuters megjegyzi, még mindig Trump elnök 2025-ös masszív adócsomagjának előnyeivel kampányolnak majd, de a dráguló benzin miatt az amerikaiak kevésbé érzik meg a csökkenő adókat.

Egy konzervatív stratéga azt mondta: a billegő körzetekben a jelölteknek először Trump és a háború mellett kell kiállniuk, hogy több konzervatív támogatót mozgósítsanak az előválasztásokra. Viszont novemberben lehet, hogy hátat kell fordítaniuk az elnöknek.

A demokrata jelöltek közül eddig Bridget Brink gyűjtötte a legtöbb pénzt a párt augusztusi előválasztása előtt. A Biden-kormány egykori ukrajnai nagykövete egyértelművé tette: ha elnyeri a jelölést, minden héten visszatér a benzinárak kérdéséhez. Szerinte Trump adócsökkentései elvesznek a magasabb üzemanyag-, élelmiszer- és lakhatási költségek között.

Ebben a helyzetben a hivatalban lévő republikánus, Barrett érzi, hogy jobb lesz némi távolságot tartani Trumptól:

korábban bírálta az elnök azon fenyegetését, hogy elpusztítja az egész iráni civilizációt. Választói megosztottak: van, aki elvből rá szavaz, mások már alig bírják cérnával és az általános drágulás miatt ellene fordulhatnak.

Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Igazi „nagyágyúk" távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

A külső erők újra húzni kezdték a forintot

A vezető devizák árfolyamánál ingadozással indult a hét, miután az iráni-amerikai békemegállapodás kilátásai bizonytalanná váltak. A befektetők figyelme a héten több jegybanki kamatdöntő ülésre irányul. A piacok elsősorban azt várják, hogyan értékelik a döntéshozók a közel-keleti háború gazdasági hatásait, így délelőtt végül erősödni tudott az euró és a forint is az újabb tűzszüneti hírére. A forint szempontjából Magyar Péter leendő miniszterelnök milyen bejelentéseket tesz a gazdaságpolitika irányáról, valamint a kormány összetételéről.

Ez borítana mindet a Unitednél: betolják az all-int a PSG edzőjéért?

A döntés a jelenleg ideiglenes megbízatással dolgozó Michael Carrick és a Paris Saint-Germain élén álló Luis Enrique között dőlhet el a Manchester Unitednél.

Washington shooting suspect due in court as White House says Trump 'satisfied' with security response

Cole Tomas Allen, 31, from California, is about to appear in court to hear formal charges read against him relating to Saturday’s shooting at a press dinner.

