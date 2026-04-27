Kivégezte a tyúktolvaj kutyát, vádemelés jön

Minősített állatkínzás bűntette miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki olyan kegyetlenül bántalmazott egy kutyát, hogy az elpusztult – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint az abonyi férfi 2025 decemberében elkapott egy kutyát, amely elragadta a baromfiját; az állatot a hátsó lábainál megragadta és többször a beton villanyoszlopnak verte, majd eldobta. A fájdalomtól eszméletlen állatot ezután többször megtaposta, majd ismét a beton villanyoszlophoz csapta.

A kutya több olyan súlyos töréses sérülést szenvedett el, amely miatt az életét már nem lehetett megmenteni.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit minősített állatkínzás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza – áll a közleményben.

Képünk illusztráció.