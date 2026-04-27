2026. április 27. hétfő Zita
Az elfogott merényló, 31 éves informatikai tanár.
Nyitókép: Donald Trump közösségi oldala

Az Egyesült Államok elnöke elleni gyilkosság kísérlete is szerepel a Cole Allen ellen emelt vádak között

Infostart / MTI

Bejelentést tett Todd Blanche amerikai megbízott igazságügyi miniszter hétfőn.

A miniszter a hivatalos bírósági vádemelést követő sajtótájékoztatón számolt be az eljárás állásáról a szombaton este Washingtonban, a Fehér Házi Tudósítók Vacsorája rendezvényen történt támadás ügyében.

Todd Blanche elmondta, hogy a három vádpont között szerepel még lőfegyver használata erőszakos bűncselekmény elkövetéséhez, valamint fegyver szállítása szövetségi államok határát átlépve.

Hozzátette, hogy az elnök elleni merényletkísérlet önmagában életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtható, a további két vádpontban szereplő bűncselekmények 10 év, illetve 10 évtől életfogytig tartó börtönbüntetéssel járhatnak.

Jeanine Pirro, Washington kerületi szövetségi ügyésze közölte, hogy a három vádpontot továbbiak egészíthetik majd ki a nyomozás előrehaladtával.

Világosnak nevezte, hogy a vádlott, Cole Allen Donald Trump elnök ellen kísérelt meg politikai gyilkosságot, valamint idézett a vádlott által a családtagjainak a bűncselekmény elkövetése előtt küldött üzenetből, ami alátámasztja a vádat.

Előzőleg Cole Allen megjelent a washingtoni szövetségi bíróságon, ahol Matthew Sharbaugh bíró ismertette a vádakat. A vádlottnak egyelőre nem kellett válaszolnia arra a kérdésre, hogy bűnösnek tartja-e magát, az egyetlen neki feltett kérdés arról szólt, hogy van-e bármilyen körülmény, ami gátolja, hogy megértse az eljárásról szóló jegyzőkönyvet, amire úgy válaszolt, hogy nincs.

A vádak ismertetésével egy időben nyilvánosságra hozták a rendőrségi büntetőfeljelentést, ami a nyomozás eddigi megállapításait is összefoglalja.

Aréna: az élvonalból az Élvonalba – tehetségeket keres a Nobel-díjas Krausz Ferenc

„A tudomány, a csúcskutatás és a tehetséggondozás ügye az nem egy kormány ügye, az az ország jövője. Nagy horderejű áttörések, amelyek a jövőben életünket befolyásolni tudják, azt jobbá tudják tenni, amelyre a jövő tudásalapú gazdasága épülhet, amelyre a nagy hozzáadott értékű technológiák, termékek fejlesztése épülhet, nem tudnak rövid távú, néhány éves finanszírozásból keletkezni” – mondta Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: nincs élő kapcsolatuk a jövendő kormánnyal, de adott esetben szívesen találkozna Magyar Péter jövendő miniszterelnökkel, mert mint fogalmazott, „a céljai és a mi céljaink százszázalékosan összecsengenek.”
Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

A külső erők újra húzni kezdték a forintot

A vezető devizák árfolyamánál ingadozással indult a hét, miután az iráni-amerikai békemegállapodás kilátásai bizonytalanná váltak. A befektetők figyelme a héten több jegybanki kamatdöntő ülésre irányul. A piacok elsősorban azt várják, hogyan értékelik a döntéshozók a közel-keleti háború gazdasági hatásait, így délelőtt végül erősödni tudott az euró és a forint is az újabb tűzszüneti hírére. A forint szempontjából a legérdekesebb mozgatóerőt Magyar Péter leendő miniszterelnök bejelentései jelentik, legyen szó akár a gazdaságpolitika irányáról, akár a kormány összetételéről. A nap folyamán minimális mozgás volt az árfolyamokban, estére 364 környékére érkezett meg a forint az euróval szemben, a dollár-forint 311 körül járt.

Óriási bejelentést tett a 4iG: gigantikus külföldi partnerrel fogtak össze, már a magyar űripart veszik célba

A vállalatcsoport hétfőn közölte, hogy a felek újabb közös lépésekről egyeztettek Németországban.

Shooting suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Cole Tomas Allen, 31, from California, was also charged with weapon offences allegedly relating to Saturday’s shooting.

2026. április 27. 20:03
Azbesztszennyezés: megszólaltak az osztrák kőfejtők üzemeltetői
2026. április 27. 18:55
Több mint háromszor annyian hagyták el az egyik szomszédos országot, mint ahányan érkeztek
