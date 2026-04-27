Gyanús pénzek nyomába ered Magyar Péter – a nap hírei

Felszólította a leköszönő kormányt a leendő miniszterelnök, hogy a szerdai kormányülésen döntsön arról, hogy a NAV a jövőben 90 napra is felfüggeszthesse a pénzmosás- és vagyonkimentés-gyanús átutalásokat. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy tudomása szerint zárolták több, – mint fogalmazott – „NER-közeli stróman” számláját. Felidézte, hogy a hatályos jogszabályok szerint a NAV csak 4 plusz 3 napig tarthatja fenn a felfüggesztést, és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az átutalással érintett pénzeket. Ezért felszólította a NAV elnökét, hogy a bankok által jelentett átutalások ügyében tegyen rendőrségi feljelentést annak érdekében, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét.

Megalakult a 44 tagú Fidesz-frakció, amelynek vezetője Gulyás Gergely. Az országos listáról bejutottak közül 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel mandátumukat. Gulyás Gergely elmondta: ez most 24 esetben történik meg, Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ugyanis júliusban lesz EP-képviselő, és helyére Szekeres Pál érkezik haza a magyar Országgyűlésbe. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal, viszont átveszi mandátumát Lázár János és Szijjártó Péter is. Frakcióvezető-helyettes lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető.

Megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója is, a nyolctagú képviselőcsoportot Rétvári Bence vezeti. A frakcióvezető két helyettesévé Juhász Hajnalkát és Nacsa Lőrincet választották.

Jóváhagyta a Hankook új gumiabroncsgyártó-sorának létrehozását segítő 71,6 millió eurós magyar állami támogatást az Európai Bizottság. Az 538 millió eurós beruházással a vállalat Fejér megyei gyárának kapacitása bővül, és várhatóan 469 új munkahely jön létre.

Az MFB szerint lekötötték a 73 milliárd forintos keretösszegű, uniós társfinanszírozású energiahatékonysági Otthonfelújítási Programok forrásait, így várhatóan több mint 10 ezer otthon újulhat meg. A jelentkezések száma a feltételek tavaly őszi módosítása után jelentősen nőtt, márciustól pedig a heti befogadott kérelmek száma tízszeresére emelkedett, leginkább Pest vármegyéből és a Dél‑Alföldről.

Nem fizet osztalékot az MBH Bank. A közgyűlés döntése értelmében a 2025. évi eredményből 13 milliárd 880 millió forint az eredménytartalékba kerül. Az igazgatóság eredetileg csaknem 40 milliárd forint osztalék megállapítására, részvényenként bruttó 124 forint osztalék kifizetésére tett javaslatot a közgyűlésnek. Az MBH Bank a közgyűlést követően közölte: 2025-ben 237 milliárd forintot meghaladó korrigált adózás előtti eredményt ért el.

Erősíti a stratégiai együttműködést a 4iG a Rheinmetall AG-vel az űr- és védelmi ipar területén. A 4iG közleménye szerint Németországi találkozójukon a cégvezetők új együttműködési területeket is azonosítottak, ezekben közös ipari és technológiai fejlesztések, beruházások kezdődhetnek. Kiemelték ezek közül az űripart, amelyben a 4iG jelentős tapasztalattal és kiterjedt nemzetközi együttműködésekkel rendelkezik, a Rheinmetall pedig az elmúlt évek során kezdte kiépíteni a jelenlétét.

Félidejénél tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik.

Bizonyítottság hiányában megszüntették azt az eljárást, amely Varga Judit volt igazságügyi miniszter Magyar Péterrel kapcsolatos állításai miatt indult. Az ügyben korábban egy magánszemély tett feljelentést személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése gyanújával. Az Index ír arról, hogy a mostani határozat szerint a nyomozás nem talált olyan bizonyítékot, amely alátámasztotta volna a bűncselekmények gyanúját, rendőri intézkedés sem történt az ügyben, ezért megszüntették az eljárást.

Mintegy 20 ezer tengerész vesztegel a Perzsa-öbölben rekedt hajókon, mert a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az áthaladás a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson. A térségben több hajót értek támadások, 10 tengerész életét vesztette, miközben sok hajón élelmiszer‑ és ivóvízhiány, valamint kommunikációs nehézségek alakultak ki.

Vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott szombaton Washigtonban, a Donald Trump elnök részvételével megtartott Fehér Házi Tudósítók vacsoráján. A 31 éves gyanúsított Los Angelesből utazott a fővárosba. A kutatóként dolgozó ámokfutó rendszeresen járt lőtérre, a támadáskor egy kézi lőfegyver, egy vadászpuska, valamint több kés volt nála.

Az Oxfordi Egyetem díszdoktorává avatják júniusban Karikó Katalint. A patinás brit egyetem méltatásában kiemeli, hogy a magyar biokémikus RNS-immunogenitással kapcsolatos munkája alapozta meg a COVID-19 vakcinákban alkalmazott mRNS technológiát, és átalakította a vakcinák és a fehérjepótló terápiák kilátásait. A Nobel-díjas tudóst ezt megelőzően májusban két amerikai egyetemen avatják díszdoktorrá.

79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc Kossuth‑díjas előadóművész, zeneszerző, népzenekutató, a magyar táncházmozgalom egyik elindítója. Sebő Ferenc meghatározó alakja volt a hazai népzenei megújulásnak, munkássága az énekelt versek és az autentikus népzene népszerűsítésében is kiemelkedő. Timár Sándorral együtt a táncházmozgalom kulcsfigurájává vált. Kutatóként és szerkesztőként a Népművelési Intézetben, az MTA Zenetudományi Intézetében és a Magyar Televíziónál dolgozott, később az Állami Népi Együttes és a Hagyományok Háza meghatározó vezetője volt. Életművét számos rangos díjjal ismerték el.