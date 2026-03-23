Ha már az MSZP elnöke is azt követeli, hogy lépjünk vissza, azt hiszem, jó úton járunk – reagált Facebook-oldalán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője arra, hogy egyre nagyobb a nyomás rajtuk, sokan szeretnék azt, hogy vonuljanak el a Tisza Párt útjából.

Nagy Dávid a hasonló felszólalásokra mindig azt válaszolja, hogy az ő szavazóik hamarabb voksolnának a Fideszre vagy a Mi Hazánkra, mint a Tiszára, bár közben az Öt műsorában az ATV-ben arról beszélt, hogy vannak közös vegyértékeik Magyar Péterékkel.

„Mi vagyunk a Fidesztől legtávolabb eső párt, amelynek nincsenek vele értékrendi egyezései, mint a Tiszának. Viszont a Tiszának velünk is vannak közös vegyértékei, ez szerintem egyértelmű. Tehát mind az antikorrupció, mind a gyűlöletellenesség olyan dolgok, amiben tudunk menni a Tiszával, akár a vagyonadóban is.”

Nagy Dávid gyakran emlékeztet arra, hogy valakik – szerinte a Tisza és a DK aktivistái – tömeges bejelentésekkel próbálták ellehetetleníteni az indulásukat.

„Jogerősek a jelöltjeink, hiába támadták őket magánszemélyek és pártok, kiderült, hogy az ajánlásaik érvényesek, úgyhogy indulhatnak a választáson. Viszont rohamosan telik az idő, járjuk a busszal az országot, visszük mindenhova a Kutyapárt hírét és programját, ti se maradjatok le. Ja, és amit mindig elfelejtünk, juttass embert a parlamentbe, szavazz a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listájára!” – mondta.

Nagy Dávid nem véletlenül kérte azt, hogy a szimpatizánsaik a listájukra szavazzanak, a Kutyapártban ugyanis az egyéni jelöltek döntik el, hogy saját maguk vagy egy másik párt, praktikusan a Tisza Párt támogatására kérik-e a polgárokat.

„Nem várja senki sem, hogy ugyanazt a kritikát kapja mind a két tömb, miközben az egyik 16 éve hatalmon van, a másik pedig most próbál hatalomra kerülni” – mondta Nagy Dávid ennek kapcsán.

A Kutyapárt nem nagygyűléseket tart a kampányban, hanem a korábban említett, úgynevezett „hiánypótló busszal” járja az országot, és olyan témákat vesznek elő, amiket más nem. Nagy Dávid legutóbb azt, hogy egy patika az elveire hivatkozva nem ad ki esemény utáni tablettákat.

„Miközben ugye ennek az alternatívája az, hogy nem vagy terhes, vagy megtartod vagy esetleg elmész abortuszra” – ecsetelte.

A Kutyapárt egyik jelöltje, Bagyura Márton nagyon röviden szokta megfogalmazni, mi szükség van az Országgyűlésben a magát viccpártból cselekvőpárttá transzformáló MKKP-re.

„Embert juttatunk a parlamentbe, hogy az lehess, aki lenni akarsz, de legfőképpen boldog.”

A szakpolitikai témákat jellemzően a lista második jelöltje, Neulinger Ágnes viszi a Kutyapárt kampányában. Ő legutóbb a felelős vízgazdálkodás fontosságára hívta fel a figyelmet.