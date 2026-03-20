ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 20. péntek Klaudia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Prőhle Gergely, Lóga Máté, Baán László, Nacsa Lőrinc, Szalai Ádám, Csizmazia Gábor, Csicsmann László.

Szombat

11.00 Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje

14.00 Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája

16.00 Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója

18.00 Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója

23.00 Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke

Vasárnap

5.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa

8.00 Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára

13.00 Szalai Ádám, a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője

14.00 Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje

16.00 Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke

18.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa

23.00 Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója

Egy rémálomban ünnepli Irán a perzsa újévet: rettegés a bombázásoktól – és remény a megújulásra

Egy rémálomban ünnepli Irán a perzsa újévet: rettegés a bombázásoktól – és remény a megújulásra
A háromezer éves ünnep, a perzsa újév előestéje Iránban hagyományosan a készülődéssel telik: ez a megújulás ünnepe. Most viszont a rettegés uralja az embereket. Rengetegen félnek az izraeli–amerikai bombázások miatt – de azok is rengetegen vannak, akik félnek ugyan, de boldogok, mert csaknem fél évszázados iszlamista diktatúra után reménykednek, hogy elsöprik végre az ősi országot uraló terrorrezsimet – jelentette a BBC helyszíni munkatársa.
 

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Barbadosi és palaui teherhajókat ért orosz dróntámadás Odessza kikötőjében, az FSZB az egyre jobban eldurvuló merényletsorozatok miatt megerősíti az orosz katonai vezetők védelmét. Mindeközben Kijev folytatja az orosz hadiipari komplexumok elleni támadásokat, melyekre Moszkva drónzáporokkal válaszol.

Trükkös tolvajok csaptak le egy magyar városban: százezreket síbolhattak el, kézügyességüket is használták

Trükkös tolvajok csaptak le egy magyar városban: százezreket síbolhattak el, kézügyességüket is használták

A gyanú szerint Romániából érkezhetett az a pár, akik figyelemeltereléssel és különböző kézügyességi trükkökkel okoztak nagy kárt egy áruházban.

UK should have acted faster, Trump says, after it offers British bases for Hormuz strikes

UK should have acted faster, Trump says, after it offers British bases for Hormuz strikes

Keir Starmer's decision comes after Donald Trump berated his Nato allies as "cowards" for not getting involved in securing the key oil shipping route.

