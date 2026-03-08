ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 8. vasárnap Zoltán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Danube Institute szervezésében megtartott, Rod Dreher könyvéből készült Live Not By Lies című dokumentumfilm vetítése előtt a Lónyay-Hatvany Villában 2025. május 8-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Orbán Balázs: Ukrajna követelései ellentétesek Magyarország érdekeivel

Infostart / MTI

A miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélt a magyar és az ukrán kormány érdekeinek ütközéséről.

Orbán Balázs azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnök és az általa vezetett nemzeti kormány többször is egyértelművé tette, hogy nem hajlandó olyan lépéseket támogatni, melyek nem jók Magyarországnak.

A politikus kifejtette, az ukránok azt szeretnék, hogy minden európai ország szálljon be a háború támogatói közé: pénzzel, fegyverrel, majd később katonával is segítse Ukrajna háborús erőfeszítéseit. Ukrajna követelése az is, hogy engedjék be az Európai Unióba.

Emellett el akarják érni, hogy minden európai ország váljon le az olcsó orosz energiáról.

Magyarország beszállása a háborúba közvetlen biztonsági kockázatot jelentene, az uniós tagsággal ez a fenyegetés állandósulna, és a magyarok pénze Ukrajnába kerülne. Az olcsó orosz energia kivezetése pedig a jelenlegi helyzetben, amikor a "Közel-Kelet felrobbant" és energiaválság van, azzal járna, hogy Magyarországon is elszabadulnának a benzinárak, és a rezsicsökkentést nem lehetne fenntartani - hangsúlyozta Orbán Balázs.

Volodimir Zelenszkij elnök azt szeretné, hogy olyan kormány legyen Budapesten, amely végrehajtja az ukrán követeléseket. Az ellenzék vezérében megtalálta ezt, így innentől kezdve azon dolgozik, hogy kizsarolja Magyarországból a pozícióváltást - közölte az igazgató.

A politikus a vitában nem számít támogatásra Brüsszeltől, mert az ukránok oldalán állnak, és támogatják a magyar ellenzék vezetőjét, Magyar Pétert, ők is kormányváltást akarnak. A brüsszeli intézmények vezetőinek az a célja, hogy mindenki támogassa a háborút, Ukrajna uniós tagságát, és hogy leválasszák az olcsó orosz energiáról az európai országokat. Hozzátette: a földgázszállítások leállítására már el is fogadtak egy jogszabályt és április 15-én kívánnak bemutatni egy tervezetet, amely az orosz olajra vonatkozna.

Orbán Balázs azt állította, hogy Magyarország nincs egyedül, vannak szövetségesei.

Az olajblokád nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is érinti, de a régiós benzinárak a többi ország számára is meghatározóak. A Patrióták - akik a legnépszerűbb pártokat jelentik Nyugat-Európában - mind kiálltak Orbán Viktor mellett.

A politikus azt mondta, Orbán Viktor rendelkezik a szükséges társadalmi támogatottsággal, és ha meg tudja ezt erősíttetni április 12-én, akkor kívül tudunk maradni a háborún, és meg tudjuk akadályozni az ukrán csatlakozást. Magyarországnak megvannak az eszközei arra is, hogy elérje, hogy Ukrajna meggondolja magát, és lehetővé tegye, hogy a magyar gazdaság hozzáférjen a működőképessége szempontjából kulcsfontosságú olcsó orosz energiához.

Az igazgató ezen eszközök között említette, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajna számára fontos döntéseket az Európai Unióban. Szavai szerint a kormány "nem boldog attól, hogy így kell eljárni, de egészen addig, ameddig Zelenszkij elnök nem tér jobb belátásra, addig ezen a politikán nem tud változtatni".

Orbán Balázs kiemelte, a kormány lépéseivel nem az ukrán és főleg nem a kárpátaljai embereket szeretnék rossz helyzetbe hozni.

Abban bízik, hogy sikerül az ukrán elnököt jobb belátásra bírni, de lehetségesnek tartja, hogy a konfliktus a választásokig fennmarad. Mint mondta, ha a magyarok úgy döntenek, hogy kiállnak Magyarország mellett, és nem hódolnak be Zelenszkij elnök követeléseinek, akkor kénytelen lesz engedni.

Az igazgató arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai megállítottak két ukrán páncélozott pénzszállító autót - melyek 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ukrajnába - elmondta, ekkora pénzmozgás "finoman szólva rendkívül szokatlan".

Közölte, csak az év elejétől Magyarországra nagyjából a magyar GDP fél-egy százalékának megfelelő valuta és arany lépett be. Kérdés, hogy ez vajon elhagyta-e az országot, ki és hova küldte, kinek az érdekében szállították a pénzt, és mi köze mindehhez az ukrán háborús maffiának, illetve, van-e ehhez köze bárkinek Magyarországon. Hangsúlyozta, helyes volt a hatóságok fellépése,

ki kell vizsgálnia a történteket.

Az Orbán Viktort, magyar sportolókat vagy Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját ért fenyegetésekkel kapcsolatban Orbán Balázs rámutatott, a hatóságoknak és a kormánynak nem az a feladata, hogy megijedjen, hanem hogy tegye a dolgát, higgadtan, nyugodtan biztosítsa Magyarország békéjét és biztonságát. Fel kell készülni a fenyegetések elhárítására - közölte.

Szerinte az ukránok korábban szabotázst követtek el energetikai létesítményekkel szemben, az Északi Áramlatot is ők robbantották fel, ezért a kormány megerősítette az ilyen létesítmények védelmét.

