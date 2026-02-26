ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.09
usd:
317.44
bux:
127083.87
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen kilátszik a Balaton medre Balatonfenyvesen az alacsony vízállás miatt 2025. október 21-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

A Balatonnál indul a rehabilitáció, örülhetnek ennek a szabadstrandnak a rajongói

Infostart

A balatonberényi strandnál a vízmederben lepel- és nádkotrási munkálatok kezdődnek.

Február végén megkezdődik a balatonberényi szabadstrand partszakaszának rehabilitációja, több helyszínen végeznek meder- és nádkotrást. Az önkormányzati finanszírozású beruházás a szakhatóságok jóváhagyásával, hosszú távú fenntartási terv részeként valósul meg.

A szükséges szakhatósági engedélyek birtokában a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal határozata lehetőséget ad a nem minősített, térképen nem szereplő nád részleges eltávolítására – olvasható Balatonberény közösségi oldalán.

A munkálatokat erre engedéllyel rendelkező megbízott vállalkozó végzi a földmérő által kijelölt határvonalakon belül. A munkálatok költségeit az önkormányzat finanszírozza – írják.

A munkavégzések az alábbi területeket érintik:

  • az új stég közvetlen környezetében lepel-és nádkotrásra,
  • a kikötő nyugati oldalán lévő vízlejáró két oldalán nádkotrásra,
  • a Csicsergő-félsziget keleti oldalán elhelyezkedő lagúna területén nádkotrásra kerül sor.

A kitermelt iszapot és növényi hulladékot az érintett területek előtti partszakaszon depózzák, majd ülepítés után a mélyebb, gödrös részekre terítik el.

Kezdőlap    Belföld    A Balatonnál indul a rehabilitáció, örülhetnek ennek a szabadstrandnak a rajongói

balaton

iszapkotrás

strand

balatonberény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bizonyos gumifogalmak segíthetnek Oroszországnak győzelemként eladni bizonyos megegyezéseket, Ukrajnának pedig egy írott garanciarendszer lehet a reménye arra, hogy az orosz nyomás legalább katonailag csökken – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Értékelte a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének, a magyar érdekek képviseletének lehetőségeit is.
 

Az ukrajnai háború jelentős éghajlatkárosító következményekkel jár egy tanulmány szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon

150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon

150 ezer forintos egyszeri többletjuttatást kapnak a magyar pedagógusok - jelentette be este a magyar kormány.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel

Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel

A Pénzcentrum utánajárt, tényleg szigorítottak-e a hitelbírálati eljárásokon a hazai bankok. Csak egy pénzintézet árulta el: februárban valóban &quot;finomhangolták&quot; a feltételeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

Culiacán in northern Mexico has seen a surge in violence as rival factions of the Sinaloa cartel battle for control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 04:45
Több százezer nyugdíjas kap most segítséget
2026. február 26. 04:30
Bezár a Déli pályaudvar két hétvégére
×
×