A Balatonnál indul a rehabilitáció, örülhetnek ennek a szabadstrandnak a rajongói

Február végén megkezdődik a balatonberényi szabadstrand partszakaszának rehabilitációja, több helyszínen végeznek meder- és nádkotrást. Az önkormányzati finanszírozású beruházás a szakhatóságok jóváhagyásával, hosszú távú fenntartási terv részeként valósul meg.
A szükséges szakhatósági engedélyek birtokában a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal határozata lehetőséget ad a nem minősített, térképen nem szereplő nád részleges eltávolítására – olvasható Balatonberény közösségi oldalán.
A munkálatokat erre engedéllyel rendelkező megbízott vállalkozó végzi a földmérő által kijelölt határvonalakon belül. A munkálatok költségeit az önkormányzat finanszírozza – írják.
A munkavégzések az alábbi területeket érintik:
- az új stég közvetlen környezetében lepel-és nádkotrásra,
- a kikötő nyugati oldalán lévő vízlejáró két oldalán nádkotrásra,
- a Csicsergő-félsziget keleti oldalán elhelyezkedő lagúna területén nádkotrásra kerül sor.
A kitermelt iszapot és növényi hulladékot az érintett területek előtti partszakaszon depózzák, majd ülepítés után a mélyebb, gödrös részekre terítik el.