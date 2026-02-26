A Balatonnál indul a rehabilitáció, örülhetnek ennek a szabadstrandnak a rajongói

Február végén megkezdődik a balatonberényi szabadstrand partszakaszának rehabilitációja, több helyszínen végeznek meder- és nádkotrást. Az önkormányzati finanszírozású beruházás a szakhatóságok jóváhagyásával, hosszú távú fenntartási terv részeként valósul meg.

A szükséges szakhatósági engedélyek birtokában a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal határozata lehetőséget ad a nem minősített, térképen nem szereplő nád részleges eltávolítására – olvasható Balatonberény közösségi oldalán.

A munkálatokat erre engedéllyel rendelkező megbízott vállalkozó végzi a földmérő által kijelölt határvonalakon belül. A munkálatok költségeit az önkormányzat finanszírozza – írják.

A munkavégzések az alábbi területeket érintik:

az új stég közvetlen környezetében lepel-és nádkotrásra,

a kikötő nyugati oldalán lévő vízlejáró két oldalán nádkotrásra,

a Csicsergő-félsziget keleti oldalán elhelyezkedő lagúna területén nádkotrásra kerül sor.

A kitermelt iszapot és növényi hulladékot az érintett területek előtti partszakaszon depózzák, majd ülepítés után a mélyebb, gödrös részekre terítik el.