Nyilvános, hol mennyibe kerülnek a választási hirdetések

A választási eljárásról szóló törvény szerint választási kampányidőszakban politikai hirdetést csak azok a sajtóterméknek minősülő és a hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok tehetnek közzé, amelyek hirdetési árjegyzéküket előzőleg megküldték az Állami Számvevőszék részére.

A jogszabály alapján a sajtóterméknek a szavazás napját megelőző hatvanadik napig kell a számvevőszékhez eljuttatnia hirdetési árjegyzékét, amelyet az ÁSZ nyilvántartásba vesz, és a honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.

Az Állami Számvevőszék a határidőig eljuttatott hirdetési árjegyzékeket

a honlapján nyilvántartásba vette és sajtótermékek szerinti bontásban a „Választások” menüpontban, a „2026. évi országgyűlési választások” alpont alatt közzétette.

Közölték azt is, az ÁSZ a honlapján sajtótermékek szerinti bontásban hozta nyilvánosságra a dokumentumokat, amelyek tartalmáért felelősséget nem vállal.