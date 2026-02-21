ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Kurpé István

Infostart

Életének 83. évében, 2026. február 18-án elhunyt Kurpé István agrármérnök, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (KMNPI) nyugalmazott tájegységvezetője – tudatta az igazgatóság. A szakembert, akit munkatársai és tisztelői csak „Pista bácsiként” ismertek, a hazai természetvédelem, különösen a túzokvédelem meghatározó alakjaként tartják számon.

Kurpé István a Körös-Maros Nemzeti Park nyugalmazott tájegységvezetője volt. Az 1943-as gyulai születésű szakember Szeghalmon és Vácon nevelkedett, majd 1966-ban szerzett agrármérnöki diplomát a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen - írja a koroshircentrum.hu.

Pályafutását a Szeghalmi Állami Gazdaságban kezdte, ahol közel két évtizeden át dolgozott állattenyésztési szakvonalon.

1988-ban csatlakozott az állami természetvédelemhez, kezdetben a Dévaványai Tájvédelmi Körzet vezetőjeként. A Körös-Maros Nemzeti Park 1994-es megalakulásától kezdve nyugállományba vonulásáig, 2006-ig irányította a térség szakmai munkáját.

Kurpé István meghatározó szerepet vállalt a Dévaványai–Ecsegi puszták természetvédelmi kezelésében.

Nevéhez fűződik a túzokvédelmi gyakorlat módszertani fejlesztése,

a túzokrepatriáció (visszavadítás) kidolgozása, valamint a Túzokvédelmi Mintaterület létrehozása. Az ő irányítása alatt telepítették vissza a területre a magyar szürke szarvasmarhákat és indították el a házi bivalyok tenyésztését is.

Munkásságát kétszer is Miniszteri Elismerő Oklevéllel (1995, 2001) ismerték el. A nemzeti park igazgatósága közleményében hangsúlyozta: Kurpé István nemcsak kiváló szakember, hanem a fiatal generációk mentora is volt, aki számos egyetemi hallgató szakmai indulását segítette.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Kurpé István

gyász

nemzeti park

túzok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre több az erőszakos cselekmény, szigorítás jön a német vonatokon és pályaudvarokon

Egyre több az erőszakos cselekmény, szigorítás jön a német vonatokon és pályaudvarokon
Mélyen megrázta Németországot a közelmúltban az a haláleset, amely Rajna-vidék-Pfalz tartományban egy vasúti szerelvényen történt. Egy jegyellenőr munkavégzés során vesztette életét, amikor egy „potyautas” végzetesen bántalmazta őt. Napokkal később vált ismertté, hogy a német vonatokon és a pályaudvarokon a múlt évben csaknem 6000 bűncselekmény történt.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa már nincs válaszúton

Európa már nincs válaszúton

Európa nem maga választotta az új geopolitikai helyzetet, de döntenie kell, hogy a Trump-korszak sokkja után a tagadás és kivárás stratégiáját követi-e, vagy valódi alkalmazkodásba kezd. A gyász öt fázisát leíró modell alapján az unió talán már túl van a haragon és az alkudozáson, de korántsem biztos, hogy eljutott az elfogadásig – különösen, ha még mindig abban bízik, hogy Washingtonban hamarosan visszafordul a széljárás. A Mercosur- és India-megállapodások, a védelmi kiadások növelése és a stratégiai autonómia körüli viták mind arról árulkodnak, hogy Európa keresi a helyét egy bizalmatlanabb, töredezettebb világrendben. A kérdés az, képes-e középhatalmi stratégiát építeni áldozatok árán is, vagy tovább sodródik a nagyhatalmak döntései között.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába nemzeti érték és &quot;véres&quot; politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon

Hiába nemzeti érték és &quot;véres&quot; politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon

Vajon megéri még sertést tartani otthon? Hogyan lehet disznót vágni a megváltozott jogi szabályozás mellett? Úgy tűnik, egyre nehezebb helyzetben vannak az állattartók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 06:28
Autóval megközelíthetetlen egy határállomás Szlovénia felé, de másutt is baj van
2026. február 21. 06:10
Nem adta magát könnyen a gigantikus ragadozó Desedán – kép
×
×