Elhunyt Kurpé István

Kurpé István a Körös-Maros Nemzeti Park nyugalmazott tájegységvezetője volt. Az 1943-as gyulai születésű szakember Szeghalmon és Vácon nevelkedett, majd 1966-ban szerzett agrármérnöki diplomát a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen - írja a koroshircentrum.hu.

Pályafutását a Szeghalmi Állami Gazdaságban kezdte, ahol közel két évtizeden át dolgozott állattenyésztési szakvonalon.

1988-ban csatlakozott az állami természetvédelemhez, kezdetben a Dévaványai Tájvédelmi Körzet vezetőjeként. A Körös-Maros Nemzeti Park 1994-es megalakulásától kezdve nyugállományba vonulásáig, 2006-ig irányította a térség szakmai munkáját.

Kurpé István meghatározó szerepet vállalt a Dévaványai–Ecsegi puszták természetvédelmi kezelésében.

Nevéhez fűződik a túzokvédelmi gyakorlat módszertani fejlesztése,

a túzokrepatriáció (visszavadítás) kidolgozása, valamint a Túzokvédelmi Mintaterület létrehozása. Az ő irányítása alatt telepítették vissza a területre a magyar szürke szarvasmarhákat és indították el a házi bivalyok tenyésztését is.

Munkásságát kétszer is Miniszteri Elismerő Oklevéllel (1995, 2001) ismerték el. A nemzeti park igazgatósága közleményében hangsúlyozta: Kurpé István nemcsak kiváló szakember, hanem a fiatal generációk mentora is volt, aki számos egyetemi hallgató szakmai indulását segítette.