További ötvenegy jelölt nyilvántartásba vételéről döntenek még a választási bizottságok

Kedden még 51 jelölt nyilvántartásba vételéről kell dönteniük az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldalának kedd reggeli adataiból.

Az országgyűlési választáson indulni szándékozó jelölteknek péntek 16 óráig kellett összegyűjteniük az induláshoz szükséges 500 érvényes ajánlást. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok mellett működő irodáknak ellenőrizniük kell az ajánlásokat, a választási bizottságoknak pedig a bejelentéstől számított négy napon belül dönteniük kell a jelöltek nyilvántartásba vételéről.

Ez alapján a választási bizottságoknak legkésőbb kedden dönteniük kell a pénteken bejelentett jelöltek nyilvántartásba vételéről; az NVI nyilvántartásában kedd reggel 51 bejelentett jelölt szerepelt.

Az NVI nyilvántartása szerint kedd reggel 26 olyan jelölt volt, akit már nyilvántartásba vettek, de az erről szóló határozat még nem emelkedett jogerőre, és van 591, már jogerősen nyilvántartásba vett jelölt is, aki már biztosan indulhat az április 12-ei országgyűlési választáson.

Négy évvel ezelőtt mintegy 660 jelölt indult az országgyűlési választáson az egyéni választókerületekben.