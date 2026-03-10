ARÉNA - PODCASTOK
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06. számú országgyűlési egyéni választókerületében kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnák egyike Budapesten a Nemzeti Választási Irodában 2020. október 15-én. Sértetlennek találta az urnákat ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A kijelölt tiszaújvárosi szavazatszámláló bizottság a voksokat 16-án számolja meg, de ezek érdemben már nem befolyásolják az eredményt. A voksolást Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) nyerte.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

További ötvenegy jelölt nyilvántartásba vételéről döntenek még a választási bizottságok

Infostart / MTI

A jelöltek számára péntek délután jár le a határidő, ameddig össze kellett gyűjteniük a szükséges mennyiségű ajánlást.

Kedden még 51 jelölt nyilvántartásba vételéről kell dönteniük az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldalának kedd reggeli adataiból.

Az országgyűlési választáson indulni szándékozó jelölteknek péntek 16 óráig kellett összegyűjteniük az induláshoz szükséges 500 érvényes ajánlást. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok mellett működő irodáknak ellenőrizniük kell az ajánlásokat, a választási bizottságoknak pedig a bejelentéstől számított négy napon belül dönteniük kell a jelöltek nyilvántartásba vételéről.

Ez alapján a választási bizottságoknak legkésőbb kedden dönteniük kell a pénteken bejelentett jelöltek nyilvántartásba vételéről; az NVI nyilvántartásában kedd reggel 51 bejelentett jelölt szerepelt.

Az NVI nyilvántartása szerint kedd reggel 26 olyan jelölt volt, akit már nyilvántartásba vettek, de az erről szóló határozat még nem emelkedett jogerőre, és van 591, már jogerősen nyilvántartásba vett jelölt is, aki már biztosan indulhat az április 12-ei országgyűlési választáson.

Négy évvel ezelőtt mintegy 660 jelölt indult az országgyűlési választáson az egyéni választókerületekben.

választási bizottság

nyilvántartásba vétel

nemzeti választási iroda

jelöltek

választás 2026

