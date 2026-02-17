ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd
Nyitókép: Pexels.com

„Minimum gyilkossági kísérletet” – nem marad következmények nélkül a győri horrorbaleset

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Ellenzéki és kormánypárti polgármesterek egyaránt keményebb fellépést követelnek a szombati győri halálos gázolás után.

A szombati győri tragédia – amelyben egy férfi a sportkocsijával buszmegállóba csapódva megölt egy 76 éves nőt – országszerte felháborodást váltott ki, és sorra szólalnak meg az önkormányzati vezetők, akik határozottabb fellépést követelnek az extrém gyorshajtókkal szemben. A megszólalók között ellenzéki és kormánypárti politikusok egyaránt akadnak, akik egymást erősítve fogalmaznak meg javaslatokat – írja az Index.

Győr polgármestere a Facebookon fejezte ki részvétét vasárnap az elhunyt nő családjának és mihamarabbi felépülést kívánt a sérülteknek. Pintér Bence hozzátette, hogy 2026-ban az önkormányzati útkezelő a közúti sebességmérő- és monitoring rendszer fejlesztését tervezi. „Arra kértem alezredes urat, hogy a következő hétre tervezett találkozónkon tekintsük át, milyen beavatkozásra lenne szükség a Szent István úton a nagyobb biztonság érdekében” – írta közösségi oldalán a polgármester.

Őrsi Gergely, Budapest II. kerületének polgármestere szintén reagált a tragédia hírére a közösségi oldalán, azt írva: „Nem Buda, de nem tudom szó nélkül hagyni a győri ész nélküli Aston Martin sportautós gyilkosságot, mert ki kell mondani, hogy aki lakott területen ekkora tempóval közlekedik, az gyilkossági kísérletet valósít meg minimum.” Megismételte: hogy az ilyen autókat egész egyszerűen extrém gyorshajtás és/vagy versenyzésen való rajtakapás után el kell kobozni, mert ezen autók tulajdonosainak a pár tízezer forintos bírság „semmi, folytatják”.

Székesfehérvár fideszes polgármestere név szerint hivatkozva ellenzéki kollégájára arról posztolt a Facebook-oldalán, hogy egyetért Őrsi Gergellyel: „jóval erélyesebb szankciókra van szükség az ilyen esetekben”. Elmondása szerint Székesfehérváron is rendszeres problémát jelentenek a gyorsulási versenyek, a „totálisan felelőtlen autós ökörködés”.

„A zajterhelésen túl ezek miatt bármikor bekövetkezhet végzetes tragédia, a rendőrök pedig bár mindent megtesznek és eredményeket is elérnek, nem állhatnak azonban ott minden útnál, minden éjszaka. A traffipaxok azonban igen” – folytatta a polgármester, bejelentve, hogy a rendőrséggel közösen megkezdik az városon belüli, állandó traffipaxok telepítését. Az önkormányzat a helyi lakosoktól is várja a javaslatokt, hogy hová kerüljenek ki az új eszközök.

Mint arról az Infostart beszámolt, az Aston Martinjával száguldozó, és halálos balesetet okozó sofőrt kedden állították bíróság elé. Ellene az ügyészség bűnügyi felügyeletet indítványozott, Győr közigazgatási területére korlátozva, nyomkövető eszköz alkalmazásával.

