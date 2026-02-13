ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 13. péntek
Rendőrségi bilincs egy fa asztalon, néhány 20 ezer forintos bankjeggyel.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Újabb és újabb kölcsönt kért, 173 millió forinttal verte át az ismerősét

Infostart

Többször egymás után tízmilliókat csalt ki ugyanattól az áldozattól: a nyomozási bíró elrendelte egy 28 éves férfi letartóztatását, aki csalással jutott jelentős kölcsönhöz, amit nem akart visszafizetni.

A bíró a Pásztói Járási Ügyészség indítványával egyezően döntött.

A férfi többször kért ismerősétől nagyobb összegeket általa kitalált célokra, a visszafizetés szándéka nélkül, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságon folyamatban lévő nyomozás adatai szerint – közölte az ugyeszseg.hu.

A férfi 2022 elején kért először segítséget a sértettől,

  • kitalált tartozásai rendezésére,
  • majd ingatlanfelújításra,
  • később pedig egy ingatlan eladásából származó – valójában a gyanúsított által ezúttal is csak kitalált – 37 millió forintos zárolt összeg feloldása érdekében segítette ki az ismerőse.

A sértett tévedésbe ejtéséhez a férfi élettársa segítséget nyújtott, az ő nevén lévő bankszámlára érkeztek a kölcsönök.

A gyanúsított tévedésben is tartotta a sértettet, folyamatosan hitegette, és a 37 millió forint meglétéről és zárolásáról valótlan tartalmú, egy bank nevében készített szöveges üzeneteket mutatott a férfinak.

A férfi az évek során összesen 173 050 000 forint kárt okozott ismerősének.

A nyomozó hatóság különösen nagy kárt okozó csalás bűntettének elkövetésével gyanúsította meg, majd őrizetbe vétele után az ügyészség indítványozta a letartóztatását.

A járásbíróság – egyetértve az ügyészi állásponttal – a bűnismétlés megakadályozása érdekében elrendelte a kényszerintézkedést. A döntés jogerős.

