Orbán Viktor: három intézkedésre van most szükség

Néhány mondat erejéig újságírói kérdésekre válaszolt Orbán Viktor a kihelyezett informális EU-csúcs előtt. Leszögezte: a kormány tervez válaszlépést a Magyarországot ért támadásokkal szemben; minden ország védi a szuverenitását, „nem hagyjuk magunkat fenyegetni sem zsarolni”.

Egy másik kérdésre válaszolva elmondta: az unió vezetőinek most meg kell beszélniük, mit tegyenek a versenyképesség javításáért, ugyanis az európai gazdaság jelenleg lejtmenetben van. Szerinte három dolgot kell tenni, ez a magyar álláspont.

Béke kell, mert háborúban a gazdaság szenved.

Ha van pénzünk, ne küldjük el másnak, ne adjuk Ukrajnának.

A vállalataink elsőszámú problémája, hogy magas az energiaár, ezért azt csökkentő intézkedésekre van szükség.

Ezután a kormányfő nem válaszolt több kérdésre.