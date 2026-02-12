ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: három intézkedésre van most szükség

Infostart

A magyar kormányfő szerint három dolgot kell tenni az EU versenyképességének javításáért. Erről a belgiumi kihelyezett uniós csúcs előtt beszélt Alden Biesenben.

Néhány mondat erejéig újságírói kérdésekre válaszolt Orbán Viktor a kihelyezett informális EU-csúcs előtt. Leszögezte: a kormány tervez válaszlépést a Magyarországot ért támadásokkal szemben; minden ország védi a szuverenitását, „nem hagyjuk magunkat fenyegetni sem zsarolni”.

Egy másik kérdésre válaszolva elmondta: az unió vezetőinek most meg kell beszélniük, mit tegyenek a versenyképesség javításáért, ugyanis az európai gazdaság jelenleg lejtmenetben van. Szerinte három dolgot kell tenni, ez a magyar álláspont.

  • Béke kell, mert háborúban a gazdaság szenved.
  • Ha van pénzünk, ne küldjük el másnak, ne adjuk Ukrajnának.
  • A vállalataink elsőszámú problémája, hogy magas az energiaár, ezért azt csökkentő intézkedésekre van szükség.

Ezután a kormányfő nem válaszolt több kérdésre.

