2026. február 12. csütörtök
Új helyre csatornázná be a megtakarításokat az EU

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Prioritásunk Európa gazdasági növekedésének erősítése, ez ugyanis elengedhetetlen a jóléthez, a minőségi munkahelyek megteremtéséhez és a társadalmi modell fenntartásához - jelentette ki az Európai Tanács elnöke a belgiumi Bilzenben csütörtökön.

Az Európai Tanács tagjainak informális, kihelyezett ülését megelőzően António Costa hangsúlyozta: mindenekelőtt el kell mélyíteni és teljessé tenni kell az unió egységes piacát, amelynek érdekében el kell távolítani a bürokratikus akadályokat.

Bővíteni kell az európai cégek lehetőségeit, élénk tőkepiacra van szükség, valamint a kis és közepes vállalkozások és a startupok támogatására, befektetésekre az innovációba és a gazdaság modernizálására – hangoztatta. „Erős cégekre van szükségünk, hogy versenyezhessenek a globális piacon” – fogalmazott.

Costa kiemelte, hogy az EU-nak folytatnia kell proaktív kereskedelmi politikáját, meg kell védenie az európai cégeket az igazságtalan versenytől, a külső gazdasági kényszerektől, valamint lehetővé kell tenni számukra a fejlődést és kezelni kell az energiaköltségek kérdését is.

„És végezetül: többet és jobban kell befektetnünk” – fogalmazott az Európai Tanács elnöke, amellyel kapcsolatban az unió következő, 2027 utáni többéves költségvetésére utalva azt mondta: prioritás a magánbefektetések felszabadítása, a megtakarítások becsatornázása az innovatív vállalatokba, valamint egy dinamikusabb, élénkebb befektetési ökoszisztéma megteremtése.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője érkezésekor azt mondta, ha az EU fontos geopolitikai szerepelő akar maradni, fel kell lendítenie gazdaságát, meg kell erősítenie versenyképességét, valamint erős katonai erővel kell rendelkeznie.

Szavai szerint az EU-nak mindezen célok eléréséhez egyszerűsítenie kell az adminisztratív eljárásokat, ami a vállalatok, köztük a védelmi ipari szereplők fejlődése érdekében is elengedhetetlen. Partnerségeket kell építeni az EU kereskedelmi portfóliójának bővítése érdekében – tette hozzá.

„Legjobb, ha a cégeink szabadon exportálhatnak, és ez által erősebbé válnak. Akkor a termékeink is versenyképesek lesznek” – tette hozzá nyilatkozatában az uniós diplomácia vezetője.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke érkezésekor azt mondta, meg kell találni annak módjait, hogy a meglévő tőkét Európa miként tudja a gazdaság fejlődésére fordítani. Ha erre az innováció segítségével megoldás születik, az az árak csökkenését fogja eredményezni - közölte az uniós parlament elnöke.

Emmanuel Macron francia elnök érkezésekor kijelentette: az Európai Uniónak júniusig konkrét döntéseket kell hoznia arról, hogyan teheti Európát versenyképesebbé. „Gyorsan kell cselekednünk, és júniusig konkrét döntéseket kell hoznunk” – fogalmazott.

Kiemelte: mind a 27 tagállam egyetért abban, hogy gyors cselekvésre van szükség, mivel „jelentős, néha tisztességtelen a verseny” Kína részéről, illetve azért, mert az Amerika által emlegetett vámok fenyegetése „választ követel”.

Azon területek között, amelyek esetében véleménye szerint konszenzusra van lehetőség, Macron a szabályozás egyszerűsítését, az egységes piac elmélyítését, az energia kérdését és a finanszírozást említette. Prioritásként jelölte meg a gazdaságot és kereskedelmet veszélyeztető kockázatok csökkentésének szükségességét a nemzetközi partnerségek bővítése révén.

A francia elnök végezetül figyelmeztetett: ha a 27 tagállam támogatásával nem lehetséges előrelépés, egyes tagállamok szorosabb együttműködést választhatnak bizonyos kérdésekben a haladás felgyorsítása érdekében.

európai tanács

megtakarítás

eu-csúcs

versenyképesség

antónio costa

