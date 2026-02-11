ARÉNA - PODCASTOK
iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Kiskorú terjesztett pornográf felvételt kislányokról, egy netes csoportba kerültek fel a képsorok

Infostart / MTI

Tizenkét évnél fiatalabb gyerekről készült pornográf videó megosztása miatt emeltek vádat egy fiúval szemben Szegeden.

A vádirat szerint a fiú 2024 novemberében, egy internetes közösségi alkalmazáson keresztül, egy csoportban hét felhasználóval osztott meg egy videófájlt, amelyen egy tizenkettedik életévét be nem töltött és egy másik kiskorú gyermek szexuális cselekményei voltak láthatók.

A járási ügyészség a vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett gyermekpornográfia bűntettével vádolja. A terhelt bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy kiskorúakat ábrázoló, pornográf kép vagy videófelvételek készítése, tárolása, megosztása bűncselekménynek minősül, és súlyos büntetést vonhat maga után.

