ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.11
usd:
317.89
bux:
130328.22
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Új kórház épülhet, Orbán Viktor országjárásához kapcsolódóan derült ki

Infostart

A miniszterelnök Berlinger Attila polgármesterrel tárgyalt hétfőn Szekszárdon, a települést érintő fejlesztésekről és a következő kormányzati ciklus terveiről.

A tudósításokban először nem szerepelt, de aztán a tárgyaláson Horváth István országgyűlési képviselő társaságában részt vevő Lázár János építési és közlekedési miniszter videójából kiderült, hogy egy kórház építésének tervén dolgoznak a szekszárdiakkal. A tárcavezető a videójában úgy fogalmazott, hogy szeretnének még egy elkerülő utat is építeni. Ezért a két beruházásért „nagyon dolgozik Berlinger Attila polgármester, aki egy kiváló ember” – mondta.

Egy új tömbkórház építésének gondolata korábban már többször napirendre került a városban. A meglévő épületekhez sokan érzelmileg kötődnek, azonban a szakemberek szerint a jelenlegi infrastruktúra hosszú távon fenntarthatatlan – írta a vg.hu. Az elöregedett kórházi épületek felújítása hatalmas összegeket emésztene fel, miközben egy modern, jól felszerelt kórház akár évtizedekre megoldást jelenthetne az egészségügyi ellátás kihívásaira.

Kis Zoltán, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház főigazgatója a lap szerint azt mondta, hogy amikor szóba került a szülészeti tömb és a rendelő felújításának kérdése, kaptak egy feladatot a minisztériumtól, hogy sorolják be, milyen beruházási igényeik vannak.

Ebben szerepelt a rendelő és a szülészet, melyek együtt minimálisan is 30 milliárd forintos beruházást jelentenének.

„Akkor vettem a bátorságot és beírtam az Excel-táblába, hogy jelezni szeretném, van még 30 épületünk, melyeknek jelentős része az 1930 -as években került átadásra. A kórház széttagolt, 13 hektáros területen fekszik. Ezt a problémát egy új szülészet és rendelő nem fogja megoldani.

A teljes épületegyüttes felújítása egy közel 100 milliárdos projekt lenne, ebből az összegből pedig már egy teljesen új, modern tömbkórház is épülhetne”

– mondta Kis Zoltán.

A város szélén egy új épület megépítése 30-50 évre megoldhatná a térség problémáját. Horváth István országgyűlési képviselő és Berlinger Attila polgármester egyetértettek a problémát illetően, amit tolmácsoltak a minisztérium és a fenntartó felé. Lázár János korábbi szekszárdi látogatása során elismerte, az ötlet jó, érdemes vele tovább foglalkozni.

Kezdőlap    Belföld    Új kórház épülhet, Orbán Viktor országjárásához kapcsolódóan derült ki

orbán viktor

lázár jános

szekszárd

kórház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben

A nagy favorit balesetet szenvedett, beperelték a Cadillacet – még el sem kezdődött a szezon, máris botrányok az F1-ben
Egy napon belül a Cadillac, a McLaren és az Aston Martin is bemutatta új versenyautóját, miközben Andrea Kimi Antonellinek közúti balesete volt San Marinóban. A januári, barcelonai bejáratás után szerdától már Bahreinben tesztelnek a csapatok. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban elemezte az elmúlt időszak legfontosabb történéseit.
Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt veszegy müncheni konferencián – február közepén Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügy szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet egyebek mellett a békéről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerségről. Magyarics Tamás (ELTE) emeritus professzor szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen most és épp ide utazik.
 

Új ukrán rendelet: katonák 60 év fölött!

Felébredt a merénylet áldozata, beindult az egymásra mutogatás oroszok, ukránok és lengyelek között

Benjamin Netanjahu: megleszünk az amerikai segély nélkül is

VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump a notórius tartásdíjkerülők röghözkötésére készül

Trump a notórius tartásdíjkerülők röghözkötésére készül

Szülők ezrei veszíthetik el az útlevelüket, miután egy három évtizede élő törvény szerint az USA kormánya azok aktív bevonására készül, ha az érintett jelentősen elmaradt korábbi párjának járó gyermektartási díjak kifizetésével.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata

Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata

A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ex-police chief said Trump told him in 2006 'everyone' knew of Epstein's behaviour

Ex-police chief said Trump told him in 2006 'everyone' knew of Epstein's behaviour

The now-president allegedly called police in Florida who were investigating Epstein and said "thank goodness you're stopping him".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 20:31
Leányfalura hajtott Orbán Viktor
2026. február 10. 19:47
Rákosrendezős bejelentést tett Karácsony Gergely
×
×
×
×