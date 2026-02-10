Új kórház épülhet, Orbán Viktor országjárásához kapcsolódóan derült ki

A tudósításokban először nem szerepelt, de aztán a tárgyaláson Horváth István országgyűlési képviselő társaságában részt vevő Lázár János építési és közlekedési miniszter videójából kiderült, hogy egy kórház építésének tervén dolgoznak a szekszárdiakkal. A tárcavezető a videójában úgy fogalmazott, hogy szeretnének még egy elkerülő utat is építeni. Ezért a két beruházásért „nagyon dolgozik Berlinger Attila polgármester, aki egy kiváló ember” – mondta.

Egy új tömbkórház építésének gondolata korábban már többször napirendre került a városban. A meglévő épületekhez sokan érzelmileg kötődnek, azonban a szakemberek szerint a jelenlegi infrastruktúra hosszú távon fenntarthatatlan – írta a vg.hu. Az elöregedett kórházi épületek felújítása hatalmas összegeket emésztene fel, miközben egy modern, jól felszerelt kórház akár évtizedekre megoldást jelenthetne az egészségügyi ellátás kihívásaira.

Kis Zoltán, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház főigazgatója a lap szerint azt mondta, hogy amikor szóba került a szülészeti tömb és a rendelő felújításának kérdése, kaptak egy feladatot a minisztériumtól, hogy sorolják be, milyen beruházási igényeik vannak.

Ebben szerepelt a rendelő és a szülészet, melyek együtt minimálisan is 30 milliárd forintos beruházást jelentenének.

„Akkor vettem a bátorságot és beírtam az Excel-táblába, hogy jelezni szeretném, van még 30 épületünk, melyeknek jelentős része az 1930 -as években került átadásra. A kórház széttagolt, 13 hektáros területen fekszik. Ezt a problémát egy új szülészet és rendelő nem fogja megoldani.

A teljes épületegyüttes felújítása egy közel 100 milliárdos projekt lenne, ebből az összegből pedig már egy teljesen új, modern tömbkórház is épülhetne”

– mondta Kis Zoltán.

A város szélén egy új épület megépítése 30-50 évre megoldhatná a térség problémáját. Horváth István országgyűlési képviselő és Berlinger Attila polgármester egyetértettek a problémát illetően, amit tolmácsoltak a minisztérium és a fenntartó felé. Lázár János korábbi szekszárdi látogatása során elismerte, az ötlet jó, érdemes vele tovább foglalkozni.