Már megint kezdi az időjárás kedden, közeleg a tél

Kedden általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, főként a szelesebb tájakon szakadozhat jobban a felhőzet – írja a HungaroMet előrejelzése.

Kedd délelőttig elszórtan alakulhat ki gyenge vegyes csapadék,

főként északkeleten és délen kisebb havazás, helyenként vékony hóréteg is.

Helyenként a keleti, míg hajnaltól többfelé a délkeleti szél élénkül meg, utóbbit kedden néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 2 és 8 fok között várható.

Egyre hosszabbak a nappalok, de a nagyrészt felhős idő miatt napsütésből nemigen jut több. Markáns hidegfront a hétvégén érkezhet.