2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
Arcán és testén is tetoválásokat viselő férfi.
Nyitókép: Pixabay

Őrizetbe vették a tetovált arcú férfit Budapesten

Infostart

Járókelőket inzultált és autók abroncsát szúrta ki.

Február 8-án este bejelentés érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, hogy a XII. kerületben, a Csörsz parknál egy feltűnő arctetoválású férfi inzultálja a járókelőket.

A rendőrök a bejelentés alapján a helyszínen igazoltatták a 34 éves J. Tamást, akiről az intézkedés során kiderült az is, hogy a környéken két autó gumiabroncsát is kiszúrta.

A férfit az újbudai rendőrök elfogták és a XII. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították, ahol rongálás vétség gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

A nyitókép illusztráció.

