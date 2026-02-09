Őrizetbe vették a tetovált arcú férfit Budapesten

Február 8-án este bejelentés érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, hogy a XII. kerületben, a Csörsz parknál egy feltűnő arctetoválású férfi inzultálja a járókelőket.

A rendőrök a bejelentés alapján a helyszínen igazoltatták a 34 éves J. Tamást, akiről az intézkedés során kiderült az is, hogy a környéken két autó gumiabroncsát is kiszúrta.

A férfit az újbudai rendőrök elfogták és a XII. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították, ahol rongálás vétség gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

