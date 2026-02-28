Újabb mentőöv érkezik Kijevbe, de egyesek már új feltételeket követelnek

Összesen 8,1 milliárd dollárnyi hitelt hagyott jóvá a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Ukrajnának – írta meg a Telex. A hitel négy évre szól, a keretből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítanak.

Ez az új hitel egy 2023-ban jóváhagyott, 15,5 milliárd dolláros programot vált fel, segít fenntartani a gazdasági stabilitást, és biztosítja a közkiadások folyamatosságát. Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója szerint Ukrajna és népe figyelemre méltó ellenállóképességgel vészelte át a több mint négy éve tartó háborút. Egyben méltatta is az ukrán hatóságok erőfeszítéseit az általános makrogazdasági és pénzügyi stabilitás fenntartása, a belföldi bevételek növelése és néhány kritikus reform előmozdítása érdekében.

Mindeközben elképzelhető egy újabb adósságrendezés – írja a Portfolio a Bloomberg értesülései alapján. A valutaalap pesszimista forgatókönyve ugyanis

négy év alatt 146,3 milliárd dolláros kumulatív finanszírozási hiányt vetít előre.

Egyes befektetők a Weil, Gotshal & Manges ügyvédi iroda szervezésével közben egyeztetéseket kezdenek az ukrán kormánnyal. Az érintett befektetők A és B osztályú kötvényekkel rendelkeznek, amelyekhez a 2024-es, mintegy 20 milliárdos adósságrendezés során jutottak. Ugyanakkor, mint kiderült, náluk erősebb védelmet élveznek a C osztályú kötvényekkel rendelkezők, ilyen feltételeket szeretnének ők is.

Tavaly decemberben cserélték a GDP-warrant-okkal (állami gazdasági növekedéshez kötött derivatívák) rendelkező befektetők ezeket az eszközöket C osztályú dollárkötvényekre. Hozzáteszik, ezek a veszteség-visszaállítási védelem (loss reinstatement) és a szavazati jogok terén is kedvezőbb feltételekkel rendelkeznek, mint az A és B sorozat. Ráadásul az A és B sorozatokra vonatkozó veszteség-visszaállítási védelem januárban lejárt.

Mint a Portfolio cikkében olvasható, a GDP-warrantok viszonylag ritka pénzügyi eszközök, ezeknél a kifizetés mértéke az adott ország gazdasági növekedéséhez kötött. Ukrajna ezeket az elemeket a 2024-es nagy adósságrendezésből kihagyta, részben összetettségük, részben pedig a háború utáni gazdasági fellendülésből adódó, potenciálisan jelentős kifizetési terhek miatt. Decemberben megállapodás született egy befektetői csoporttal, amely keretében akár 3,2 milliárd dollár értékű warrantot cserélhetnek új kötvényekre.

Mindeközben a feszültségek ellenére az ukrán kötvényárak idén emelkedtek. A 2029-ben lejáró A osztályú kötvény árfolyama mintegy 78 centen, a 2030-as lejáratú B osztályú papír árfolyama pedig dolláronként 65,3 centen áll. Ez mindkét esetben érezhető erősödést jelent az év eleje óta – írják a cikkben.