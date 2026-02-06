A közlemény szerint a látogatási tilalom visszavonásig érvényes, a látogatást kivételes esetben az osztályvezető főorvos vagy a kezelőorvos engedélyezheti. A betegeknek szánt csomagokat az intézmények főportáin adhatják le a hozzátartozók.
Szigorít Székesfehérvár
Péntektől látogatási tilalmat rendeltek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház valamennyi telephelyén – közölte a székesfehérvári önkormányzat.
Szakértő: eltérhet a Nemzeti Tömörülés a Marine Le Pen által képviselt irányvonaltól
„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump
Amerikai vizsgálatAz Európai Bizottság tíz éve titokban befolyásolja a közösségi médiát
Mindenki jól járEgyüttműködik az MCC és a Kulturális és Innovációs Minisztérium
KormányinfóKiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak 3 ukrán katonai vezetőt
Egyre nagyobb az esés a tőzsdéken, nincs hova menekülni
Az elmúlt napokban felerősödött a technológiai szektort érintő eladási hullám az USA-ban, különösen a szoftverrészvények szenvedtek a napokban. Az ázsiai tőzsdék lekövették a tegnapi Wall Street-i esést, a dél-koreai tőzsdén a memóriachip-gyártók estek jelentősen, de gyakorlatilag egész Ázsiában negatív volt a hangulat. Ami az európai tőzsdéket illeti, a gyenge nemzetközi hangulat itt is éreztette hatását, a kezdeti iránykeresést esés váltotta fel, és a magyar piac is jelentős mínuszba került. Az USA-ban ugyancsak folytatódik az esés, továbbra is a tech papírok vannak nyomás alatt. Eközben a nyersanyagpiacokon továbbra is nagy a volatilitás, az ezüst árfolyama 18 százalékos mínuszban is volt ma. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Sokkoló számok: ennyit fizetnek zsebből a magyarok az egészségükért
Az adatok azt mutatják, hogy a rendszer fő finanszírozója továbbra is az állam, de egyes területeken jelentős a lakossági közvetlen költés.
US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue
The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.