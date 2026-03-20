Felejtős lehet a „nincs térerő” kifejezés az egyik márkánál

Ma már műholdas kapcsolat is segíthet a mobiltelefonos kommunikációt, ami térerő hiányában segítheti a kapcsolattartást.

A hvg.hu cikke szerint a Samsung egy külön menüpontot épített a mobil rendszerébe. Ez a felület azokat az alkalmazásokat listázza ki, amelyeken keresztül térerő hiányában is lehet segítséget hívni. Ezt a Beállítások – Kapcsolatok – Műholdas hálózatok menüpontokon keresztül lehet elérni. A műholdas kapcsolatot támogatja a WhatsApp, a Messages, a Facebook Messenger és a Google Térkép is.

A híroldal felidézi azt is, hogy a Deutsche Telekom az MWC 2026 technológiai kiállításon jelentette be, hogy a Starlinkkel közösen olyan helyeken is biztosítana elérhetőséget Európában, ahol eddig nem volt lefedettség. A szolgáltatást 2028-ban tervezik indítani, több európai piacon, így vélhetően Magyarországon is.