ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.46
usd:
320.64
bux:
130304.12
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Tragédia: egyszerre temetik Szombathely volt alpolgármesterét és feleségét

Infostart

Feiszt György, Szombathely volt alpolgármestere kómában feküdt a kórházban, felesége éppen hozzá igyekezett látogatásra, amikor az intézmény előtt halálra gázolták. Az alpolgármester szerdán hunyt el, egy héttel hitvese halála után. A párt pénteken helyezik örök nyugalomra.

Gyászol Szombathely: kettős temetésre készül a Vas vármegyei város, egyszerre kísérik utolsó útjára az egykori alpolgármestert és feleségét – írja a blikk.hu.

A család eredetileg arra készült, hogy pénteken a január 22-én halálos közlekedési balesetet szenvedett asszonyt kell búcsúztatniuk, de most Feiszt György is elhunyt.

Szombathely polgármestere, Nemény András a lapnak azt nyilatkozta, iszonyú tragédia ez, a város saját halottjának tekinti a házaspárt. „A tragédia minden szombathelyi polgárt megérintett, hiszen Feiszt György nyugdíjazása után is aktív közösségi életet élt, részt vállalt a legnépszerűbb programjaink, a Savaria Karnevál és a Bloomsday kortárs művészeti fesztivál rendezvényeinek szervezésében is. A kettős temetés miatt majd az elkövetkezendő napokban tartunk egy hozzá méltó megemlékezést” – nyilatkozta a városvezető.

A szombathelyi lakosok úgy vélik, ha kómában is volt a politikus, érezhette, hűséges párja már egy hete nem jár be hozzá. Egyszerűen feladta a küzdelmet, hogy újra szeretett feleségével legyen...

Mint a lap megtudta, Feiszt György január első felében került kórházba, ahol tüdőgyulladással kezelték és kómába esett. Felesége minden nap meglátogatta, bízott a felépülésében, ám január 23-án egy autó a kórház előtt gázolta el. A Szombathelyi Rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított eljárást. A közvilágítás működött, a nő pedig már az úttest közepén járt, amikor a baleset történt. Hosszasan próbálták újraéleszteni a sérültet, ám minden erőfeszítés ellenére a helyszínen életét vesztette.

Kezdőlap    Belföld    Tragédia: egyszerre temetik Szombathely volt alpolgármesterét és feleségét

elhunyt

tragédia

szombathely

alpolgármester

feleség

kóma

halálos gázolás

vas vármegye

feiszt györgy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiverte a biztosítékot a CDU Gazdasági Tanácsának legújabb javaslata

Kiverte a biztosítékot a CDU Gazdasági Tanácsának legújabb javaslata

A cél ezúttal aligha szentesíti az eszközt, azaz a német politika mindennapjaira átírva a legújabb takarékossági javaslatot. Azt a legerősebb kormánypárthoz, a CDU-hoz köthető Gazdasági Tanács terjesztette elő, indítványozva egy erőteljes nyugdíjrendszeri átalakítás mellett például a fogászati ellátás állami finanszírozásának teljes megszüntetését.
Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét

Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét

Donald Trump amerikai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök abban állapodott meg, hogy India nem vásárol több orosz olajat. Ez azonban nem okoz gondot az orosz gazdaságnak – mondta az InfoRádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa.
 

Ukrajnai háború: hadifogolycsere, öt hónapja nem volt ilyenre példa

Moszkva: Donald Trump hallgatása vészjósló

Marco Rubio: Kínát is be kell vonni az orosz-amerikai rakétaszerződés megújításába

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Danone tápszereket hívtak vissza

Danone tápszereket hívtak vissza

A Danone Magyarország Kft. azonnali visszahívást rendelt el több anyatej-helyettesítő tápszerre, miután az egyik felhasznált alapanyagban cereulid toxint mutattak ki. Az érintett Milumil és Milupa termékekben a mérgező anyag szintje potenciálisan meghaladhatja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által meghatározott határértékeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Népszerű gyermek-élelmiszert hívtak vissza: ne használd fel, mert egészségre káros lehet

Népszerű gyermek-élelmiszert hívtak vissza: ne használd fel, mert egészségre káros lehet

A visszahívás oka, hogy az egyik összetevőben mikrobiológiai nem megfelelőséget, úgynevezett cereulid toxint mutattak ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

The Conservatives and Lib Dems call for a confidence vote in the prime minister, who is under pressure for making Lord Mandelson US ambassador in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 16:32
Indul a jelentkezés az MCC Egyetemi Programjába
2026. február 5. 15:56
Ilyet vett a gyerekének? Ne adja oda neki!
×
×
×
×