Tragédia: egyszerre temetik Szombathely volt alpolgármesterét és feleségét

Gyászol Szombathely: kettős temetésre készül a Vas vármegyei város, egyszerre kísérik utolsó útjára az egykori alpolgármestert és feleségét – írja a blikk.hu.

A család eredetileg arra készült, hogy pénteken a január 22-én halálos közlekedési balesetet szenvedett asszonyt kell búcsúztatniuk, de most Feiszt György is elhunyt.

Szombathely polgármestere, Nemény András a lapnak azt nyilatkozta, iszonyú tragédia ez, a város saját halottjának tekinti a házaspárt. „A tragédia minden szombathelyi polgárt megérintett, hiszen Feiszt György nyugdíjazása után is aktív közösségi életet élt, részt vállalt a legnépszerűbb programjaink, a Savaria Karnevál és a Bloomsday kortárs művészeti fesztivál rendezvényeinek szervezésében is. A kettős temetés miatt majd az elkövetkezendő napokban tartunk egy hozzá méltó megemlékezést” – nyilatkozta a városvezető.

A szombathelyi lakosok úgy vélik, ha kómában is volt a politikus, érezhette, hűséges párja már egy hete nem jár be hozzá. Egyszerűen feladta a küzdelmet, hogy újra szeretett feleségével legyen...

Mint a lap megtudta, Feiszt György január első felében került kórházba, ahol tüdőgyulladással kezelték és kómába esett. Felesége minden nap meglátogatta, bízott a felépülésében, ám január 23-án egy autó a kórház előtt gázolta el. A Szombathelyi Rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított eljárást. A közvilágítás működött, a nő pedig már az úttest közepén járt, amikor a baleset történt. Hosszasan próbálták újraéleszteni a sérültet, ám minden erőfeszítés ellenére a helyszínen életét vesztette.