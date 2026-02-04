ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.87
usd:
321.99
bux:
132412.06
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lázár János Lázárinfót tart Pusztaszabolcson.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Lázár János: három befektetővel tárgyalunk a Dunaferr megmentéséért

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Az építési és közlekedési miniszter a Pusztaszabolcson tartott keddi Lázárinfón azt mondta, rövid időn belül valamilyen érdemi eredményt kell elérni, hogy a dolgozók, illetve a Dunai Vasmű helyzete rendeződjön. A tárcavezető az áprilisi országgyűlési választások tétjéről is beszélt a fórumon. Szerinte Orbán Viktor az egyetlen politikus, aki akár a nagyhatalmaknak is nemet mondva kiáll a magyar érdekek mellett.

Lázár János kedden a Fejér vármegyei Pusztaszabolcson tartott Lázárinfót. Az építési és közlekedési miniszter – többek között – az áprilisi országgyűlési választások tétjéről, az Ukrajnában zajló háborúról, a magyar gazdaság jövőjéről és a dunaújvárosi vasmű sorsáról is beszélt a telt házas fórumon.

A tárcavezető közölte: három potenciális külföldi befektetővel is tárgyalnak a Dunaferr megmentése érdekében. Mint fogalmazott, a Dunai Vasmű talpra állítása stratégiai cél.

A legfőbb kérdés, hogy az érdeklődők az egész komplexumot vagy csak a hengerművet akarják újraindítani.

Lázár János szerint ugyanakkor „már a részeredmény is eredmény a nullához képest”. Emlékeztetett, hogy 3500 embernek szűnt meg a munkahelye, az érintetteknek pedig „elfogyóban van a pénze”, mivel a szociális támogatásokat, egyéb juttatásokat csak december 31-ig fizették ki nekik. Úgy véli, rövid időn belül valamilyen érdemi eredményt kell elérni, hogy a dolgozók, illetve magának a létesítménynek a helyzete rendeződjön.

Az építési és közlekedési miniszter szerint az 1990-es és a 2000-es évek szegénysége összefügg a magyar ipar rendszerváltás utáni szétverésével, privatizálásával. Kiemelte, hogy

az autó-, az akkumulátor- és a gépipar, valamint a fegyvergyártás fejlesztésével, továbbá például a Rába „visszaépítésével” az ipari kapacitás bővítése a kormány célja.

Szerinte erre egyebek mellett azért van szükség, mert az emberek az iparban többet keresnek, mint bármilyen más ágazatban, és ez a jövőben is így marad. Hozzátette: nagyon fontos, hogy hány egyetemet végzett ember van egy-egy városban vagy vármegyében, de „a nemzet, az ország gerincét a mezőgazdasági és az ipari szakmunkások adták eddig és a jövőben is ők fogják adni, nélkülük nem fogunk előre jutni”.

Lázár János arról is beszélt, hogy ma 163 ezren kapnak agrártámogatást, köztük vállalatok is. Azt valószínűsíti, hogy a 4 millió 900 ezer emberből a vállalati alkalmazottakkal együtt nincs több 200-250 ezernél olyan ember, aki élethivatásszerűen mezőgazdaságból él. Úgy véli, ez nem jó állapot. A miniszter kijelentette: politikailag is az az érdekük, hogy „minél több fiatal itt maradjon, itt boldoguljon, és ne csak jól képzett gyári munkások legyenek belőlük, hanem a város határában lévő földekből is meg tudjanak élni az emberek”. Feltette azt a kérdést, hogy az Európai Unió ebbe az irányba halad-e. Szerinte „semmiképpen”.

„Ha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akkor bejön az olcsó és ismeretlen eredetű gabona, kukorica, napraforgó és hús is”

– tette hozzá az építési és közlekedési miniszter.

Mint fogalmazott, egy olyan világban élünk, amikor „van egy főnök Washingtonban”, aki eldönti, hogy Venezuelából „elviszik” a megválasztott elnököt, vagy „kinézi magának Grönlandot, és elveszi”. Ugyanakkor szerinte más nemzetek vezetői sem különbek, sem az orosz, sem a kínai vezetés.

Lázár János azt mondta, a magyar politikai palettán „egyetlenegy ember kész és képes arra, hogy minden magyar érdekében és a magyar agrárium érdekében is nemet mondjon a nagyhatalmaknak, és ezt az embert Orbán Viktornak hívják”. Az építési és közlekedési miniszter szerint a magyar kormányfőnek „több az erénye, mint a hibája, és neki mindig a magyar érdek az első”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Lázár János: három befektetővel tárgyalunk a Dunaferr megmentéséért

mezőgazdaság

ukrajna

orbán viktor

lázár jános

ipar

dunaferr

pusztaszabolcs

lázárinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sikeres zárás után is nehézkes év vár az európai sörökre

Sikeres zárás után is nehézkes év vár az európai sörökre

Szerdán az elemzői várakozásokat felülmúló, 5 százalékos éves működési eredménynövekedésről számolt be Európa egyik legnagyobb sörtermelője, ám a cég továbbra is nehéz évnek néz elébe a fogyasztói környezetben előnytelen alakulása miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Előkerült Kálloy Molnár Péter régen elfeledett forgatókönyve: filmet készítenének belőle, nagy nevekkel a főszerepben

Előkerült Kálloy Molnár Péter régen elfeledett forgatókönyve: filmet készítenének belőle, nagy nevekkel a főszerepben

A decemberben elhunyt színész olyan nagy neveket képzelt el a főbb szerepekre, mint Rudolf Péter, Básti Juli vagy Nagy-Kálózy Eszter.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian attacks on Ukraine energy sites 'particularly depraved', UK PM Starmer says

Russian attacks on Ukraine energy sites 'particularly depraved', UK PM Starmer says

The UK leader's comments came after Russia renewed its attacks on power plants and critical infrastructure in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 09:34
Megjelent a rendelet: így segít a kormány a megugró költségekben
2026. február 4. 08:47
Besokallt egy budapesti kerület, vesznek egy hókotrót
×
×
×
×