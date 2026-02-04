Lázár János: három befektetővel tárgyalunk a Dunaferr megmentéséért

Lázár János kedden a Fejér vármegyei Pusztaszabolcson tartott Lázárinfót. Az építési és közlekedési miniszter – többek között – az áprilisi országgyűlési választások tétjéről, az Ukrajnában zajló háborúról, a magyar gazdaság jövőjéről és a dunaújvárosi vasmű sorsáról is beszélt a telt házas fórumon.

A tárcavezető közölte: három potenciális külföldi befektetővel is tárgyalnak a Dunaferr megmentése érdekében. Mint fogalmazott, a Dunai Vasmű talpra állítása stratégiai cél.

A legfőbb kérdés, hogy az érdeklődők az egész komplexumot vagy csak a hengerművet akarják újraindítani.

Lázár János szerint ugyanakkor „már a részeredmény is eredmény a nullához képest”. Emlékeztetett, hogy 3500 embernek szűnt meg a munkahelye, az érintetteknek pedig „elfogyóban van a pénze”, mivel a szociális támogatásokat, egyéb juttatásokat csak december 31-ig fizették ki nekik. Úgy véli, rövid időn belül valamilyen érdemi eredményt kell elérni, hogy a dolgozók, illetve magának a létesítménynek a helyzete rendeződjön.

Az építési és közlekedési miniszter szerint az 1990-es és a 2000-es évek szegénysége összefügg a magyar ipar rendszerváltás utáni szétverésével, privatizálásával. Kiemelte, hogy

az autó-, az akkumulátor- és a gépipar, valamint a fegyvergyártás fejlesztésével, továbbá például a Rába „visszaépítésével” az ipari kapacitás bővítése a kormány célja.

Szerinte erre egyebek mellett azért van szükség, mert az emberek az iparban többet keresnek, mint bármilyen más ágazatban, és ez a jövőben is így marad. Hozzátette: nagyon fontos, hogy hány egyetemet végzett ember van egy-egy városban vagy vármegyében, de „a nemzet, az ország gerincét a mezőgazdasági és az ipari szakmunkások adták eddig és a jövőben is ők fogják adni, nélkülük nem fogunk előre jutni”.

Lázár János arról is beszélt, hogy ma 163 ezren kapnak agrártámogatást, köztük vállalatok is. Azt valószínűsíti, hogy a 4 millió 900 ezer emberből a vállalati alkalmazottakkal együtt nincs több 200-250 ezernél olyan ember, aki élethivatásszerűen mezőgazdaságból él. Úgy véli, ez nem jó állapot. A miniszter kijelentette: politikailag is az az érdekük, hogy „minél több fiatal itt maradjon, itt boldoguljon, és ne csak jól képzett gyári munkások legyenek belőlük, hanem a város határában lévő földekből is meg tudjanak élni az emberek”. Feltette azt a kérdést, hogy az Európai Unió ebbe az irányba halad-e. Szerinte „semmiképpen”.

„Ha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akkor bejön az olcsó és ismeretlen eredetű gabona, kukorica, napraforgó és hús is”

– tette hozzá az építési és közlekedési miniszter.

Mint fogalmazott, egy olyan világban élünk, amikor „van egy főnök Washingtonban”, aki eldönti, hogy Venezuelából „elviszik” a megválasztott elnököt, vagy „kinézi magának Grönlandot, és elveszi”. Ugyanakkor szerinte más nemzetek vezetői sem különbek, sem az orosz, sem a kínai vezetés.

Lázár János azt mondta, a magyar politikai palettán „egyetlenegy ember kész és képes arra, hogy minden magyar érdekében és a magyar agrárium érdekében is nemet mondjon a nagyhatalmaknak, és ezt az embert Orbán Viktornak hívják”. Az építési és közlekedési miniszter szerint a magyar kormányfőnek „több az erénye, mint a hibája, és neki mindig a magyar érdek az első”.