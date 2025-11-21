Rogán Antal módosította a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatát, miután a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű eljárássá minősítette a Dunaferr felszámolását, amihez kormánybiztost rendeltek – írja a 24.hu.

A minisztériumnál a november 21-től hatályos utasítás értelmében mostantól Acélipari Stratégiai Osztály segíti a magyar acélipar megmentéséért felelős kormánybiztos, Fenyvesi Csaba Gábor feladatainak ellátását.

A miniszter döntése értelmében a létrehozott ügyosztály

közreműködik a hazai acélipar jövőjét érintő stratégia végrehajtásának összehangolásában,

előkészíti a Dunaferr állami felszámolójával az egyeztetéseket, a feladatellátásához szükséges szerződéseket, figyelemmel kíséri azok teljesítését,

közreműködik a kormányzati döntést igénylő intézkedésekkel összefüggő előterjesztések előkészítésében,

valamint ellátja a közszolgáltatási szerződés előkészítésével és megkötésével kapcsolatos feladatokat.

Az Acélipari Stratégiai Osztály közreműködik abban, hogy az acélipar megmentéséért felelős kormánybiztos a jogszabály erre irányuló felhatalmazása esetén a felszámolási eljárásban az állam nevében vételi ajánlatot tegyen, a felszámolási eljárásnál valamennyi állami követelés tekintetében beszámítási jogot gyakoroljon.

Továbbá az Acélipari Stratégiai Osztály készíti elő természetes és jogi személyekkel, jogi személynek nem minősülő szervezetekkel a minisztérium vagy az állam nevében kötendő szerződések, megállapodások és az azok teljesítésével kapcsolatos dokumentumok, jognyilatkozatok tervezetét, és gondoskodik azok pénzügyi és jogi megfelelőségéről.