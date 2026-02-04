Komoly gondok miatt akarják elérni, hogy változtasson az egyik legnagyobb sportáruház

Az internetes vásárlás gyors, egyszerű és praktikus, de nem veszélytelen. Az online rendelés során a vásárlók az általános szerződési feltételeket „kipipálják”, de jellemzően nem olvassák el, vagy ha mégis, akkor sincs ráhatásuk annak tartalmára – írja honlapján az ügyészség.

Ha megrendelt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban utóbb probléma merül fel, például nem olyan, mint a képen volt, esetleg hibás vagy rossz minőségű, akkor ez a fogyasztó által nem befolyásolható szerződés határozza meg, hogy mihez van joga a fogyasztónak, vagy épp milyen jogáról mondott le az általános szerződési feltételek elfogadásakor.

Az ügyészség ezért a fogyasztók védelme érdekében rendszeresen ellenőrzi a webáruházak általános szerződési feltételeit.

Az ügyészség a megindított perben többek között azt kifogásolta, hogy az általános szerződési feltételek szerint ha a megrendelt termék adatlapján megjelenített képek eltérnek a valóságtól, a cég nem vállal felelősséget az eltérésért. Az ügyészség álláspontja szerint – bár figyelembe kell venni, hogy az online megrendelés sajátosságai folytán némi eltérés lehet olyan befolyásoló körülmények miatt, mint például a képernyők képe miatti színárnyalat különbségek, vagy amiatt, hogy a termék tapintással nem vizsgálható meg –, az eltérés a fotó és a megrendelt termék között e szükségszerűségeken túl nem terjedhet, vagyis nem vezethet oda, hogy a webáruház általános jelleggel kizárja az eltérés miatti felelősségét.

Az ilyen kikötés tisztességtelen.

Az ügyészség kifogásolta azt a szerződési kikötést is, amely szerint a vállalkozás utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogad el. Ez a kizáró rendelkezés azonban nemcsak az áru átadásakor azonnal felismerhető hibákra vonatkozott, hanem minden esetre, így kizárja a fogyasztó azon jogát is, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a termék hibája miatt a törvényes határidőben cserét, javítást vagy árleszállítást kérjen.

Az ügyészség álláspontja szerint tisztességtelennek minősült az a kikötés is, mely szerint a webáruház jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési feltételeket, akár utólag is.

Tisztességtelennek találta az ügyészség azt is, hogy a webáruház bármikor megszüntetheti a hűságprogramját, és ebben az esetben a hűségprogramjában gyűjthető hűségpontok, illetve a fel nem használt kuponok törlésre kerülnek minden kompenzáció vagy kártérítés nélkül.

A Pest Vármegyei Főügyészség közérdekű keresetében a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségének megállapítását kérte, melyről a Budapest Környéki Törvényszék fog döntést hozni.