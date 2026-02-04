ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
A rajz egy online vásároló fiatal nőt ábrázol, aki a beígért kedvezményektől megmámorosodva költekezik, eközben bankkártyájával hadonászik.
Nyitókép: Pixabay

Komoly gondok miatt akarják elérni, hogy változtasson az egyik legnagyobb sportáruház

Infostart

A Pest Vármegyei Főügyészség közérdekvédelmi tevékenysége körében rendszeresen ellenőrzi az online kereskedelem során alkalmazott szerződési feltételeket. Számos esetben indított már tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazása miatt pert, jelen esetben egy sportszereket és sportruházatot forgalmazó webáruházzal szemben.

Az internetes vásárlás gyors, egyszerű és praktikus, de nem veszélytelen. Az online rendelés során a vásárlók az általános szerződési feltételeket „kipipálják”, de jellemzően nem olvassák el, vagy ha mégis, akkor sincs ráhatásuk annak tartalmára – írja honlapján az ügyészség.

Ha megrendelt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban utóbb probléma merül fel, például nem olyan, mint a képen volt, esetleg hibás vagy rossz minőségű, akkor ez a fogyasztó által nem befolyásolható szerződés határozza meg, hogy mihez van joga a fogyasztónak, vagy épp milyen jogáról mondott le az általános szerződési feltételek elfogadásakor.

Az ügyészség ezért a fogyasztók védelme érdekében rendszeresen ellenőrzi a webáruházak általános szerződési feltételeit.

Az ügyészség a megindított perben többek között azt kifogásolta, hogy az általános szerződési feltételek szerint ha a megrendelt termék adatlapján megjelenített képek eltérnek a valóságtól, a cég nem vállal felelősséget az eltérésért. Az ügyészség álláspontja szerint – bár figyelembe kell venni, hogy az online megrendelés sajátosságai folytán némi eltérés lehet olyan befolyásoló körülmények miatt, mint például a képernyők képe miatti színárnyalat különbségek, vagy amiatt, hogy a termék tapintással nem vizsgálható meg –, az eltérés a fotó és a megrendelt termék között e szükségszerűségeken túl nem terjedhet, vagyis nem vezethet oda, hogy a webáruház általános jelleggel kizárja az eltérés miatti felelősségét.

Az ilyen kikötés tisztességtelen.

Az ügyészség kifogásolta azt a szerződési kikötést is, amely szerint a vállalkozás utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogad el. Ez a kizáró rendelkezés azonban nemcsak az áru átadásakor azonnal felismerhető hibákra vonatkozott, hanem minden esetre, így kizárja a fogyasztó azon jogát is, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a termék hibája miatt a törvényes határidőben cserét, javítást vagy árleszállítást kérjen.

Az ügyészség álláspontja szerint tisztességtelennek minősült az a kikötés is, mely szerint a webáruház jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési feltételeket, akár utólag is.

Tisztességtelennek találta az ügyészség azt is, hogy a webáruház bármikor megszüntetheti a hűságprogramját, és ebben az esetben a hűségprogramjában gyűjthető hűségpontok, illetve a fel nem használt kuponok törlésre kerülnek minden kompenzáció vagy kártérítés nélkül.

A Pest Vármegyei Főügyészség közérdekű keresetében a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségének megállapítását kérte, melyről a Budapest Környéki Törvényszék fog döntést hozni.

Komoly gondok miatt akarják elérni, hogy változtasson az egyik legnagyobb sportáruház

per

tisztességtelen kereskedelem

online kereskedelem

pest vármegyei főügyészség

