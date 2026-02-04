Az ukrán nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét

A találkozóról az ukrán nagykövetség számolt be Facebook oldalán. Mint írták, a nagykövet és miniszter megvitatták a kétoldalú együttműködés legsürgetőbb kérdéseit, különös tekintettel az ukrán gyermekek magyarországi oktatásának biztosítására, valamint az ukránok számára indított Stipendium Hungarikum magyar diákösztöndíj-program folytatásának lehetőségére.

Ugyancsak szót ejtettek a 2022-2025 között Magyarországon született ukrán gyermekekkel, valamint a börtönben lévő személyekkel kapcsolatos kérdésekről. Külön felmerült a magyar oktatási intézményekben létrehozandó tesztközpontok kérdése a nemzeti multidiszciplináris teszt sikeres letételének biztosítása érdekében, valamint a nemzetközi kiberbiztonság területén dolgozó szakértők közötti együttműködés kérdése.

Fegyir Sándor nagykövet megköszönte a magyar félnek az Oroszország által Ukrajna ellen indított teljes körű háború miatt országunk ideiglenes elhagyására kényszerült személyeknek nyújtott segítséget, és reményét fejezte ki, hogy Magyarország továbbra is elő fogja mozdítani a magyarországi ukrán iskolák oktatási terének fejlesztését.