2026. február 3. kedd Balázs
Jég egy autó szélvédõjén az ónos esõben Budapesten, a Barcsay utcában 2026. január 13-án.
Nyitókép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

Ónos eső – az ország egyre nagyobb területei vannak veszélyben

Infostart / MTI

Már csak Bács-Kiskun vármegye egyes északi és Pest vármegye egyes déli járásaiban van másodfokú (narancs) riasztás tartós ónos eső veszélye miatt.

A HungaroMet Zrt. kedd reggel Tolna és Baranya vármegye egyes járásaira adott ki ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást, majd – ahogyan a csapadékzóna északkelet felé haladt – előbb Bács-Kiskun, majd Csongrád-Csanád, végül Pest vármegye egyes járásaira is másodfokú riasztást adtak ki, miközben a baranyai, tolnai és csongrád-csanádi járásokra kiadott riasztásokat visszavonták.

Az érintett járásokban tartós, többórás ónos eső várható, a csapadék mennyisége meghaladja az egy millimétert. A veszélyjelzés szerint éjfélig fokozatosan északkelet felé helyeződik a vegyes csapadékot adó intenzív csapadékzóna, amely síkvidéken a Dunántúl északkeleti részén, Pest vármegyében, illetve az Északi-középhegység nyugati felében 6-11 centiméter, kisebb körzetekben 11 centiméter feletti, hegyvidéken 15 centiméter körüli vagy feletti hóréteget adhat.

Ahogy a csapadék északkelet felé helyeződik, a szilárd halmazállapot ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe válthat.

Jelentősebb mennyiségű ónos esőre a középső országrészben van kilátás, kiemelten Bács-Kiskun nyugati felében, esetleg Pest, Fejér egyes területein. Az Északi-középhegységben kedd estétől szerda reggelig helyenként előfordulhat ónos eső.

