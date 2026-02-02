Nem lesz kellemes idő hétfőn, de még megússzuk azt, ami kedden jön

Túlnyomóan borult idő várható, de a nap második felében elkezdhet szakadozgatni a felhőzet – írja a Hungaromet előrejelzése. Délelőtt még elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, a Dunántúlon helyenként havas eső, gyenge eső, majd délután már csökken a csapadékhajlam. Napközben nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás, majd főként estétől a Dunántúlon megélénkül, néhol északnyugaton megerősödhet a déliesre forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.

Kedden jön a csapadék: északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel. Estétől újabb hullámban érkezik csapadék.