Magyarországon 249 kockázatos termék miatt kellett intézkedni

Tavaly a több mint 5000 RASFF ügyből Magyarországot érintő 249 esetből 211 élelmiszerekhez, 22 takarmányhoz, 16 élelmiszerrel érintkező anyagokhoz kapcsolódott.

A közleményben ismertették, hogy a magyar hatóságoknak 36 esetben kellett zöldségekkel és gyümölcsökkel kapcsolatban intézkedniük, baromfihúst és abból készült termékeket 32, gabonatermékeket, pékárukat 17 esetben vizsgáltak.

Kiemelték, hogy a magyar vonatkozású bejelentések csupán kis része szólt hazai gyártású, vagy alapanyagú termékről. Magyarország 30 ügyet jelentett az elmúlt évben a rendszeren keresztül, ezek többsége kockázatos élelmiszerhez kapcsolódott, egy eset pedig takarmányhoz.

A Nébih közleményében kitért arra, hogy a hivatal tevékenyen részt vesz a nem megfelelőségekkel – például minőségi hiba, jelölési problémák – foglalkozó AAC rendszer működtetésében is. Ezen a felületen a magyar hatóságokhoz 2025-ben 114 információkérő megkeresés érkezett, amelyek közül a legtöbb élelmiszerrel (66) és élő állatokkal (26), valamint élelmiszerrel érintkező anyagokkal (10) volt kapcsolatos.

A legtöbb kérdés élő állatok szállítási, dokumentációs problémájához, valamint étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban érkezett, ez utóbbi elsősorban nem engedélyezett egészségügyi állítások feltüntetése miatt – tájékoztatott a Nébih.