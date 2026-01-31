Tanárai küzdöttek a hétéves kislány életéért

A napokban egy vidéki általános iskolába kérték a mentők gyors segítségét, miután egy hétéves kislány minden előzmény nélkül összeesett. A gyermek társai azonnal a tanárokhoz rohantak segítségért, akik tárcsázták a segélyhívót – írja beszámolójában az Országos Mentőszolgálat.

A rémült pedagógusok a mentésirányító diszpécser segítségével megvizsgálták a kislányt, aki ekkor már nem lélegzett, úgyhogy azonnal meg is kezdték az újraélesztését.

Az esetkocsi perceken belül a helyszínre érkezett, a mentősök pedig átvették az életmentést. 10 perc elteltével visszatért a lány keringése, és a diákok, illetve a tanárok és a mentősök gyors reakciójának és összehangolt munkájának köszönhetően végül stabil állapotban tudták kórházba szállítani.