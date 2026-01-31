ARÉNA - PODCASTOK
Mentőstiszt a mentőautóban elsősegély-felszereléssel és hordággyal.
Nyitókép: Pexels

Tanárai küzdöttek a hétéves kislány életéért

Infostart

A kislány egy vidéki általános iskolában lett rosszul, és mire a pedagógusok odaértek, már nem lélegzett. A mentésirányító segítségével viszont meg tudták kezdeni az újraélesztést a mentők érkezéséig.

A napokban egy vidéki általános iskolába kérték a mentők gyors segítségét, miután egy hétéves kislány minden előzmény nélkül összeesett. A gyermek társai azonnal a tanárokhoz rohantak segítségért, akik tárcsázták a segélyhívót – írja beszámolójában az Országos Mentőszolgálat.

A rémült pedagógusok a mentésirányító diszpécser segítségével megvizsgálták a kislányt, aki ekkor már nem lélegzett, úgyhogy azonnal meg is kezdték az újraélesztését.

Az esetkocsi perceken belül a helyszínre érkezett, a mentősök pedig átvették az életmentést. 10 perc elteltével visszatért a lány keringése, és a diákok, illetve a tanárok és a mentősök gyors reakciójának és összehangolt munkájának köszönhetően végül stabil állapotban tudták kórházba szállítani.

