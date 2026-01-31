44 is, 55 is - itt vannak a nyerőszámok

Nem posztolni kell a gyerekről, hanem megismerni, mit csinál – Koltay András a „sharentingről”

Az online megosztással és a sharentinggel, vagyis a szülői túlposztolás korunk egyik legelterjedtebb, ugyanakkor legellentmondásosabb jelenségével is részletesen foglalkozik a Gondolat Kiadó Médiatudományi könyvek sorozatában megjelent Digitális szülőség című kötet. A Lendvai Gergely Ferenc médiajogász, valamint Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által szerkesztett hiánypótló mű több nézőpontból vizsgálja a digitalizált gyermekkorból adódó lehetőségeket, kihívásokat és konfliktushelyzeteket. A kiadványban a szülői jogokról, kötelezettségről, valamint a közoktatásról is találhatók tudományos igényű gondolatok. Koltay András NMHH-elnök az InfoRádióval is megosztott néhányat.