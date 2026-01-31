ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Szerencsejáték Zrt.
Nyitókép: Szerencsejáték Zrt.

44 is, 55 is - itt vannak a nyerőszámok

Infostart

A televízióban közvetített számsorsoláson kihúzták a nyerőszámokataz ötös lottón.

Nyerőszámok

  • 9 (kilenc)
  • 25 (huszonöt)
  • 44 (negyvennégy)
  • 45 (negyvenöt)
  • 55 (ötvenöt)

Joker: 001533.

Kezdőlap    Belföld    44 is, 55 is - itt vannak a nyerőszámok

szerencsejáték

sorsolás

ötös lottó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem posztolni kell a gyerekről, hanem megismerni, mit csinál – Koltay András a „sharentingről”

Nem posztolni kell a gyerekről, hanem megismerni, mit csinál – Koltay András a „sharentingről”
Az online megosztással és a sharentinggel, vagyis a szülői túlposztolás korunk egyik legelterjedtebb, ugyanakkor legellentmondásosabb jelenségével is részletesen foglalkozik a Gondolat Kiadó Médiatudományi könyvek sorozatában megjelent Digitális szülőség című kötet. A Lendvai Gergely Ferenc médiajogász, valamint Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által szerkesztett hiánypótló mű több nézőpontból vizsgálja a digitalizált gyermekkorból adódó lehetőségeket, kihívásokat és konfliktushelyzeteket. A kiadványban a szülői jogokról, kötelezettségről, valamint a közoktatásról is találhatók tudományos igényű gondolatok. Koltay András NMHH-elnök az InfoRádióval is megosztott néhányat.
Bécset ostromolja Orbán Viktor legfőbb politikai szövetségese

Bécset ostromolja Orbán Viktor legfőbb politikai szövetségese

Politikai földrengésként értékelik az osztrák elemzők a legfrissebb pártpreferencia-adatokat, melyek szerint a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) nemcsak országosan, hanem a hagyományosan baloldali fellegvárnak számító Bécsben is átvette a vezetést. A mérések szerint az FPÖ és a szociáldemokrata SPÖ jelenleg fej-fej mellett, 25,9 százalékon áll a fővárosban.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Evakuálnak: nagy a baj, be kellett vetni a hadsereget

Evakuálnak: nagy a baj, be kellett vetni a hadsereget

A hadsereg mentőegységeit is bevetették több ezer ember evakuálására Marokkó északnyugati felében, ahol özönvízszerű esőzések súlyos áradásokat okoztak - közölte szombaton az állami televízió.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kritizálta a vezetőséget, kitiltották a stadionból: itt az újabb botrány a West Hamnél

Kritizálta a vezetőséget, kitiltották a stadionból: itt az újabb botrány a West Hamnél

A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati meccsen a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

More than three million documents have been released, including thousands of videos and images related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 20:07
Lázár János ellen tüntettek a Kossuth téren
2026. január 31. 19:05
Orbán Viktor máris tárgyalni sietett
×
×
×
×