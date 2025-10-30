Félmilliárdot fizetett vissza a MÁV – ennyit késtek a vonatok 5 hónap alatt

Hegyi Zsolt posztjában arról számolt be, hogy a 10 miniszteri vállalás keretében elindított késési biztosítás nyár eleji bevezetése óta, az elmúlt szűk 5 hónapban több mint 760 ezer esetben, mintegy félmilliárd forint értékben fizették vissza a jegyár felét utasaiknak, miután a járatuk (vonatuk vagy buszuk) 20 percnél többet késett.

„Természetesen egy vasutasnak, volánosnak minden késés sok” – fogalmazott a vezérigazgató, hozzátéve, hogy ez az összeg elmarad azoktól a számításoktól, amelyeket a 2024-es főszezon késési adataira alapoztak, a kérdéses időszak jegyárbevételének mindössze 1,3 százalékát tette ki.

Kifejtette, hogy a késések számát és arányát igyekeznek többféle tudatos beavatkozással csökkenteni: például a gyorsabb utascserét segítő szektorálás bevezetésével, a járműfordulótervek optimalizálásával, a fejpályaudvari tolatások minimalizálásával, illetve legfőképpen a nagy teljesítményű mozdonyok szolgálatba állításával és a lassújelek felszámolásával. Ez utóbbiak kedvező hatása már az idei nyári főszezon javuló késési adataiban is megmutatkozott – fűzte hozzá.

„A késési biztosítás az utas felé bocsánatkérés, nekünk, a MÁV-csoportnál dolgozóknak pedig ösztönzés, hogy a különféle késések okát minél pontosabban megértsük, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel mindent elkövessünk a visszaszorításukért” – írta közösségi oldalán Hegyi Zsolt.

Egyúttal jelezte, hogy hamarosan beszámol arról, milyen további intézkedéseket hajtanak végre a pontosság javításáért.