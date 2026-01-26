Választás 2026 – hamarosan lejár egy fontos határidő

A parlamenti választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, ehhez az szükséges, hogy a közgyűlés február 2-ig döntsön a nemzetiségi lista állításáról, és arra is szükség van, hogy a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százaléka ajánlja a listát.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény 2021-es változtatása írja elő az országos nemzetiségi önkormányzatoknak, hogy legkésőbb az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követő húsz naptári napon belül döntsenek a nemzetiségi lista állításáról. Mivel a parlamenti választást január 13-án írta ki a köztársasági elnök, február 2-ig van lehetőségük a közgyűléseknek arra, hogy döntsenek a nemzetiségi lista állításáról.

A döntésnek tartalmaznia kell a jelöltek nevét és a listán elfoglalt helyük sorszámát, valamint személyi azonosítójukat. A döntéseket – a személyi azonosító kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.