Megszólalt a szobi hős, aki kimentett két lányt a jeges Ipolyból – videó

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, több mint egy héttel ezelőtt, január 18-án beszakadt az Ipoly folyó jege két szlovák tinilány alatt Ipolydamásd és Szob között. Egy szobi édesapa sétált arrafelé a kisgyermekét babakocsiban tolva, amikor segélykiáltásokat hallott az Ipoly irányából. A két gyermeket kihúzta a vízből, majd a jégre segítette őket. A férfi ezt követően azonnal tárcsázta a segélyhívót. A tűzoltók is megerősítették, hogy a gyors beavatkozásnak köszönhetően maradtak életben a bajbajutott gyerekek.

A segítséget nyújtó férfi név szerint Solymos Tamás volt, aki a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán közzétett videóban idézte fel, mi történt. Elmondta, hogy rendszeresen szokott sétálni az Ipoly melletti kerékpárúton. Amikor meghallotta a kiáltozást, odafutott a folyóhoz, és akkor látta meg, hogy két fiatal lány nyakig elmerült a jeges vízben.

Tudta, hogy nem tétovázhat, mert ki fognak hűlni, ezért felszólította őket, tegyék szét a kezüket, majd tegyék ki a jégre, nehogy tovább szakadjon a jég körülöttük.

Közben figyelnie kellett a babakocsiban lévő hat hónapos kislányára is, de szerencsére éppen arra sétált egy járókelő, így rá tudta bízni a felügyeletét. Az érintett folyószakaszt elég jól ismeri, ezért tudta, hogyan juthat a lányok közelébe, akiknek hatalmas fadarabokkal segített kijutni a folyóból.

„Miután sikerült a két bajbajutott lányt arrébb húznom a beszakadásból, megkezdődött a harc a kihűlés, vagyis a hipertónia ellen, amikor szerencsére a fák mögül feltűntek a tűzoltók, a mentők és a rendőri egységek, akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre” – idézte fel a történteket Solymos Tamás. Külön megkért mindenkit, hogy ne merészkedjenek olyan jeges vízfelületre, ahol nem ismerik a körülményeket.