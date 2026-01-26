ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 26. hétfő
Egy fiatal férfi egy korsó sörrel a kezében.
Nyitókép: Pixabay

NKFH: sokszor még mindig kiszolgálják alkohollal a fiatalkorúakat, nagyon magas az arány

InfoRádió

Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy az ellenőrök továbbra is a fiatalkorúak alkohollal való kiszolgálása miatt szabják ki a legtöbb büntetést. De az iskolák közelében elhelyezett hirdetések terén is van még mit javítani.

A gyerekek alkohollal való kiszolgálása terén találta a legtöbb kihágást tavaly a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzéseket kereskedelmi egységekben, italboltokban, benzinkutaknál, fesztiválokon és trafikokban végezték és a vizsgált esetek csaknem 30 százalékában tapasztalták azt, hogy kiszolgálják a 18 év alattiakat alkoholos italokkal. Fokozottan ellenőrizték a reklámszabályok betartását és gyermektáborokat is.

„A legtöbb szabálytalanság az alkoholtartalmú italok kiszolgálására vonatkozó szabályok be nem tartása tekintetében merült fel: a kormányhivatalok összesen 843 ellenőrzést hajtottak végre, és ezek közül 232 esetben jogsértést állapítottak meg, amikor fiatalkorúakat szolgáltak ki alkohollal” – mondta az InfoRádióban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Hangsúlyozta:

ez az esetek 28 százaléka, ami nagyon nagy arány, és összesen 362 millió forint összegben szabott ki a hatóság bírságokat.

Megjegyezte, több eljárás még folyamatban van, így ez a pénzösszeg még valószínűleg nőni fog.

A sajtófőnök arról is beszélt, hogy a vízipipázásra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az alkohol- és más dohánytermékekre, azaz 18 éven aluli személyeket nem lehet kiszolgálni ehhez szükséges termékekkel. Azt viszont kiemelte, hogy e tekintetben sokkal alacsonyabb volt a kifogásolási arány, mindössze 1-2 százalék. Eitmann Norbert azt azért aláhúzta, hogy ez így is 1-2 százalékkal több, mint amennyinek lennie kellene, így ezt is tovább fogják vizsgálni 2026-ban.

A reklámszabályok megszegése kapcsán az NKFH sajtóvezetője elmondta, ezek is nagyon fontos előírásokat tartalmaznak a gyerekek védelmére vonatkozóan, például hogy iskolák 200 méteres körzetében nem lehet közterületen, plakáton vagy kirakatban alkohol- és más hasonló reklámokat kihelyezni.

Hirdetéseknél a tavalyi évben 13 százalékos volt a szabálysértési arány, és a legtöbb esetben pont ezt a távolságra vonatkozó előírást szegték meg.

Itt összesen 20 millió forintnyi büntetést szabtak ki az ellenőrök, de a végösszeg a folyamatban lévő eljárások miatt szintén változhat még.

A gyerektáborokra vonatkozó ellenőrzésekről a szakember azt mondta, többnyire pozitív eredménnyel zárultak. Ezen a területen 226 ellenőrzést végeztek tavaly a munkatársak, és csak 23 esetben merült fel kifogás. Eitmann Norbert megemlítette, hogy a táborok szervezőinek, résztvevőinek egyaránt erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, és erről nyilatkozatot kell tenniük a vállalkozás számára. A fogyasztóvédelem munkatársai a bizonyítványok meglétét és a nyilatkozatokat is vizsgálták, és 17 olyan esetet tártak fel, amikor mindkettő hiányzott. Ezekben az esetekben kötelezték az érintett vállalkozásokat a hiány pótlására. Eitmann Norbert azt is kiemelte, hogy

az NKFH 2026-ban is folytatni fogja a táborok vizsgálatát, és nem csak a nyári szünidőben tartottakat, hanem az év közbenieket és a más iskolai szünetben megrendezetteket is egyaránt.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke úgy véli, összességében vegyesek az irányok a 2025-ben tapasztalt eredmények, trendek, tendenciák kapcsán. Ismét kiemelte a fiatalkorúak alkohollal való kiszolgálásának kiugróan rossz, 28 százalékos eredményét, ami miatt nagyon fontos a hatóságok folyamatos jelenléte.

A szakember kérte a vállalkozásokat, kereskedelmi egységeket, italboltokat, benzinkutakat, trafikokat, fesztiválokat – ahol szintén ellenőriznek –, hogy tartsák be az erre vonatkozó szabályokat, és nem csak azért, mert szigorú bírság jár a megszegésükért, hanem mert a gyerekek egészsége és védelme a legfontosabb.

KAPCSOLÓDÓ HANG

