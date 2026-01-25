Komoly pénzt kereshet április 12-én

A 2026-os választások tisztaságának és pártatlanságának biztosítása érdekében a választási irodák megkezdték a szavazatszámláló bizottságok (szszb) választott tagjainak felvételét. Mivel a korábbi ciklus tagjainak megbízatása automatikusan megszűnik, friss jelentkezőkre van szükség az alkotmányos rend fenntartásához - olvasható a hellogod.hu-n is.

A felhívás nemcsak a nagyvárosokra, hanem az olyan településekre is vonatkozik, mint például Göd, ahol a helybéliek már január végéig benyújthatják jelentkezésüket a polgármesteri hivatalokban.

Kiemelt juttatások a tagoknak

A választási szervek idén jelentős ösztönzőkkel igyekeznek megszólítani az állampolgárokat:

A szavazás napján végzett munkáért (a jegyzőkönyvek lezárásáig) bruttó 80 000 forint jár.

A törvény értelmében a bizottsági tagok a választást követő napon mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól, így pihenőnapot kapnak.

Minden megválasztott tag kötelező oktatáson vesz részt, ahol elsajátíthatják a szavazás törvényes lebonyolításához szükséges ismereteket.

Ki jelentkezhet?

A bizottság tagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki szerepel a központi névjegyzékben. Nem áll fenn vele szemben törvényi összeférhetetlenség (például nem jelölt, nem párt tisztségviselő).

Ez a toborzás a választási irodák által felkért, választott tagokra vonatkozik. Azok az emberek, akik egy-egy párt vagy jelölt delegáltjaként szeretnének részt venni a munkában, közvetlenül a jelölő szervezeteknél jelentkezhetnek.