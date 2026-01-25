ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Elfogatóparancs a koreai művezető ellen, de hoppon maradhat a Samsung-baleset magyar áldozata

Infostart

Elfogatóparancsot bocsátottak ki az ellen a dél-koreai művezető ellen, akit a gödi Samsung-gyár építésén történt súlyos munkabaleset miatt vádolnak. A terhelt távolmaradása miatt a bíróság az eljárást felfüggesztette, ami veszélyezteti a kártérítési igények érvényesítését is.

A büntetőügy előzménye egy több mint három évvel ezelőtti baleset: 2022-ben a gyár területén egy villanyszerelőt, Magyari Attilát 6900 voltos áramütés ért munkavégzés közben. Az RTL Híradó beszámolója szerint a férfi erősáramú szekrényeken dolgozott, amikor egy kábel feszültség alá került. A keletkező ívfény és robbanás következtében a rézlapok megolvadtak, az olvadt fém pedig a szakemberre fröccsent, testének jelentős részén maradandó égési sérüléseket okozva.

Az ügyészség a nyomozást követően egy dél-koreai állampolgárságú művezető ellen emelt vádat, akit a biztonsági előírások megszegésével és felelősséggel terhelnek a baleset bekövetkezéséért.

A vádlott azonban nem jelent meg a bírósági előkészítő ülésen, és az információk szerint már elhagyta Magyarországot.

A jogi helyzetet bonyolítja egy 2026. január 1-jén életbe lépett törvénymódosítás, amelynek értelmében nem folytatható le a tárgyalás olyan vádlottal szemben, akinek tartózkodási helye ismeretlen. Emiatt a bíróság kénytelen volt felfüggeszteni az eljárást az elfogatóparancs eredményességéig. A sértett jogi képviselője szerint ez a helyzet patthelyzetet teremt: a büntetőjogi felelősség megállapítása nélkül a kártérítési igények érvényesítése is bizonytalanná válik, miközben az ügy öt éven belül elévülhet.

A balesetet elszenvedő villanyszerelő a beszámolók szerint egyéves táppénzes időszakot követően veszítette el állását. A munkáltatóját, egy magyar munkaerő-kölcsönző céget azóta felszámolták, a koreai alvállalkozó pedig kivonult az országból.

A fővállalkozó Samsung SDI korábban sajnálatát fejezte ki az eset miatt, de kártérítést nem ajánlott fel.

A bíróság áprilisra tűzte ki a következő időpontot az ügyben, bízva abban, hogy addigra sikerül biztosítani a vádlott jelenlétét.

Kezdőlap    Belföld    Elfogatóparancs a koreai művezető ellen, de hoppon maradhat a Samsung-baleset magyar áldozata

baleset

samsung

göd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Egyre több nyugat-európai útszakasz mellett tűnik fel egy kék alapon fehér rombuszt ábrázoló közlekedési tábla, amely a többszemélyes járművek számára fenntartott sávokra hívja fel a figyelmet. Bár a jelzés Magyarországon egyelőre nem része a KRESZ-nek, az európai terjedése miatt a hazai utazók számára is fontossá vált a jelentésének ismerete.
 

Kiderült, mi a legnagyobb mumus a KRESZ-ben – változni is fog

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

A hétvégén véget ért az első háromoldalú béketárgyalás Abu Dzsabiban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt, a folytatás február 1-jén várható. Oroszország közben a szárazföldön támadásba lendült: Kosztantynivka, Huljajpole térségében heves harcok dúlnak, északon, Harkiv megyében pedig Vovcsanszk térségében indult offenzíva. Az orosz csapásmérő erők továbbra is intenzív támadás alatt tartják az ukrán áramellátó rendszert, Kijevben a fűtésrendszerrel, ivóvízellátással is gondok vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban

Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban

Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026-os év elején, hol lesz NAV-ellenőrzés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Man shot dead by federal agents in Minneapolis named as nurse and US citizen Alex Pretti

Man shot dead by federal agents in Minneapolis named as nurse and US citizen Alex Pretti

The shooting follows days of protests in the city over the Trump administration's immigration enforcement operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 08:52
Felszállt a buszra, majd meghalt
2026. január 25. 08:17
Elhunyt Hrabovszki János
×
×
×
×