Elfogatóparancs a koreai művezető ellen, de hoppon maradhat a Samsung-baleset magyar áldozata

A büntetőügy előzménye egy több mint három évvel ezelőtti baleset: 2022-ben a gyár területén egy villanyszerelőt, Magyari Attilát 6900 voltos áramütés ért munkavégzés közben. Az RTL Híradó beszámolója szerint a férfi erősáramú szekrényeken dolgozott, amikor egy kábel feszültség alá került. A keletkező ívfény és robbanás következtében a rézlapok megolvadtak, az olvadt fém pedig a szakemberre fröccsent, testének jelentős részén maradandó égési sérüléseket okozva.

Az ügyészség a nyomozást követően egy dél-koreai állampolgárságú művezető ellen emelt vádat, akit a biztonsági előírások megszegésével és felelősséggel terhelnek a baleset bekövetkezéséért.

A vádlott azonban nem jelent meg a bírósági előkészítő ülésen, és az információk szerint már elhagyta Magyarországot.

A jogi helyzetet bonyolítja egy 2026. január 1-jén életbe lépett törvénymódosítás, amelynek értelmében nem folytatható le a tárgyalás olyan vádlottal szemben, akinek tartózkodási helye ismeretlen. Emiatt a bíróság kénytelen volt felfüggeszteni az eljárást az elfogatóparancs eredményességéig. A sértett jogi képviselője szerint ez a helyzet patthelyzetet teremt: a büntetőjogi felelősség megállapítása nélkül a kártérítési igények érvényesítése is bizonytalanná válik, miközben az ügy öt éven belül elévülhet.

A balesetet elszenvedő villanyszerelő a beszámolók szerint egyéves táppénzes időszakot követően veszítette el állását. A munkáltatóját, egy magyar munkaerő-kölcsönző céget azóta felszámolták, a koreai alvállalkozó pedig kivonult az országból.

A fővállalkozó Samsung SDI korábban sajnálatát fejezte ki az eset miatt, de kártérítést nem ajánlott fel.

A bíróság áprilisra tűzte ki a következő időpontot az ügyben, bízva abban, hogy addigra sikerül biztosítani a vádlott jelenlétét.