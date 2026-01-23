Elhunyt Benedek Gyula

Benedek Gyula húsz éven át volt a Pesti Művész Színház társulatának tagja.
„Nem csak egy kolléga volt, hanem alkotótárs és barát, akire bármikor számíthattunk és akivel együtt sírtunk, vagy épp nevettünk” – olvasható a színház közösségi oldalán.
Benedek Gyula húsz éven át volt a Pesti Művész Színház társulatának tagja.
„Nem csak egy kolléga volt, hanem alkotótárs és barát, akire bármikor számíthattunk és akivel együtt sírtunk, vagy épp nevettünk” – olvasható a színház közösségi oldalán.
Pénteken forgalomba állították a századik CAF villamost Budapesten.
Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.
Veterans and bereaved families call the comments insulting, as the prime minister's spokesperson says "we are incredibly proud of our armed forces".