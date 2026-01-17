ARÉNA - PODCASTOK
Heltai László, a Lehet Más a Politika (LMP területfejlesztésért és költségvetésért felelős főpolgármester-helyettes jelöltje (b) beszél, mellette Csárdi Antal, a Lehet Más a Politika (LMP) főpolgármester-jelöltje (k) és Szilvágyi László, a párt XV. kerületi polgármesterjelölt (j) az LMP sajtótájékoztatóján, amelyet Budapesten, a XV. kerületi Őrjárat utcai szakrendelő előtt tartottak 2014. október 1-jén.
Nyitókép: Beliczay László

Nem indul az LMP sem tavasszal, már négy ellenzéki párt a félreállók sorában

Infostart

A párt országgyűlési képviselője szerint az LMP nem kíván a kormányváltás útjában állni, de néhány kérdés még függőben van.

Az LMP szombati kongresszusán eldőlt, az ellenzéki pártk közül a Megoldás Mozgalom (Gattyán György pártja), a 2RK (Vona Gábor mozgalma), valamint a döntéséről a nyilvánosságot már korábban tájékoztató Momentum után a zöldpárt sem indul a 2026-os országgyűlési választásokon.

Mint a döntésről Bakos Bernadett LMP-s országgyűlési képviselő a Kontrollnak beszámolt, nem kívánják akadályozni a kormányváltást, ezért nem állít listát a párt, jelölteket sem indít.

Annak lehetőségét ugyanakkor nem zárta ki, hogy beállnak valamely ellenzéki párt mögé, esetleg egyes jelölteket támogatnak majd.

Ismert, az LMP társelnöke, Ungár Péter a héten jelentette be, hogy felhagy a politikával, nem indul a választásokon, gyerekvédelmi dolgozónak áll.

