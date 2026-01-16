ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 16. péntek
Az idén Kossuth-díjjal kitüntetett Káel Csaba Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a Müpa vezérigazgatója a Művészetek Palotájában (Müpa) 2020. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/Cseke Csilla

Káel Csaba az Arénában: Dél-Amerikából egyre élénkebb az érdeklődés a magyar film és az ország iránt is

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

A független filmek is sikeresek lehetnek ma Magyarországon, de számukra is fontosak lehetnek az álllami kedvezmények – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Káel Csaba filmügyi kormánybiztos.

Bár az ember azt hihetné, Káel Csaba szerint mégsem általános az, hogy a filmkészítők hozzátesznek még valahonnan a Nemzeti Filmintézettől (NFI) kapott filmtámogatáshoz.

Mint a filmügyi kormánybiztos az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, másik oldalról viszont készültek, készülnek független filmek is, méghozzá igen magas nézőszámmal, bár azok nagy részét is támogatja az állam a 30 százalékos adó-visszatérítéssel, vagyis úgy lehet felfogni, mint együttműködést egyéb befektetőkkel.

„A viszonyokat érdemes eltolni abba az irányba, hogy jöjjön be a pénz a piacra”

– hívta fel a figyelmet.

Tisztázta: költségvetési intézmény az NFI, de az állami finanszírozás mellé jönnek még egyéb bevételek; van már saleses divízió, amely a nemzetközi forgalmazásokat intézi, a számok pedig növekednek, új piacok vannak, a legújabb Dél-Amerika, ahonnan valamiért egyre nő az érdeklődés a magyar filmek iránt. Ennek pedig természetes következménye, hogy a turizmus is növekszik az adott világból, hisz „a magyar filmen keresztül is közel lehet kerülni Magyarországhoz, megnézni a tájait, helyszíneit, ahol forogtak a dolgok”.

A teljes beszélgetés alább hallható.

Káel Csaba az Arénában: Dél-Amerikából egyre élénkebb az érdeklődés a magyar film és az ország iránt is

film

aréna

káel csaba

dél-amerika

