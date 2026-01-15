Nagy átalakítás a Balatonnál – fotók

Most először lehet képeken is látni, milyen lesz a Krúdy sétány a jövőben. A zeneiskola és a Sió-zsilip közötti partszakaszról olyan látványtervek jelentek meg, amelyek alapján nem egyszerű felújításra, hanem átfogó átalakításra készül a város.

A látványtervek szerint a Krúdy sétány átalakítása új közösségi teret hozhat létre a Balaton közelében, a Sió-part mentén

A képeket Lengyel Róbert, Siófok polgármestere osztotta meg a közösségi oldalán – írja a Sonline.

A tervek egy olyan Sió-parti sétányt mutatnak, amely nemcsak közlekedésre szolgálna, hanem valódi közösségi térként is működhetne, és jobban kapcsolná össze a várost a Balaton felé vezető útvonallal.

A látványtervek alapján a partszakasz lépcsőzetes, teraszos kialakítást kapna, zöldfelületek és korlátok tennék biztonságosabbá és barátságosabbá a teret.

Ez a megoldás azt a célt szolgálná, hogy a Krúdy sétány ne csak átjáró legyen, hanem olyan hely, ahol az emberek meg tudnak állni, le tudnak ülni, és időt tudnak tölteni a víz közelében. A tervek szerint a kialakítás akár kisebb rendezvények, közösségi programok megtartására is alkalmas lehet.

Bár a tervek elkészültek, az építkezés egyelőre nem indult el. Ennek oka, hogy a beruházás több hatósági engedélyhez kötött. Elsősorban vízügyi és építésfelügyeleti jóváhagyásokra van szükség, ezek beszerzése pedig időigényes folyamat.

A városvezetés szerint ezek az eljárások kívülről nem látszanak, mégis meghatározzák, mikor indulhat el a munka. Ha minden engedély rendelkezésre áll, a Krúdy sétány átalakítása hosszú távon is új szerepet adhat a Balatonhoz közeli Sió-partnak, mind a helyiek, mind a városba érkezők számára.