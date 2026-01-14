Ingyen tűzifát kapnak a rászorulók, megjelent a rendelet – a nap legfontosabb hírei

A rendkívüli hidegben egyszerűbben juthatnak ingyenes tűzifához a rászorulók, a Magyar Közlönyben megjelent az erről szóló rendelet. Eszerint az operatív törzs döntése alapján és az általa meghatározott módon ingyen kaphatnak tüzifát magánszemélyek és önkormányzatok az állami erdőgazdaságoktól a rendkívüli időjárási körülmények fennállása alatt, de legkésőbb március 15-ig.

Jégzajlás miatt teljes hajózási zárlat lépett érvénybe a Dunán és a Tiszán. Továbbra is tilos a kishajók, csónakok és vízi sporteszközök közlekedése – hangzott el az operatív törzs ülése után. A katasztrófavédelem ismét arra figyelmeztet, hogy senki ne menjen a folyóvizek jegére, mert az életveszélyes. Lezárt település és útszakasz továbbra sincs az országban.

Leépítés várható a győri Audinál. A cég a hatékonyság és a versenyképesség erősítésével magyarázza, hogy nem töltik be újra a megüresedő munkaköröket, és azokat sem, amelyeknél a feladatok megszűnnek. A Telex úgy értesült, hogy a döntés 2026-ban nagyjából 200 embert érinthet.

Újra egyeztettek az útdíj-szabályozásról a közlekedési tárca képviselői és a fuvarozói érdekképviseletek. A megbeszélések folytatódnak. December 22-én mintegy 4.200 kamion vett részt a fuvarozók tüntetésén, ahol a többi között a megemelt úthasználati díjak ellen tiltakoztak.

Decemberben ismét emelkedtek a lakbérek a KSH-ingatlan.com felmérése alapján. Az év utolsó hónapjában országosan 0,6, Budapesten pedig 1 százalékkal nőttek a bérleti díjak novemberhez képest. Január elején Budapesten a medián bérleti díj 260 ezer forint volt.

Az olcsóbb számlavezetési lehetőségre is felhívják a lakossági ügyfelek figyelmét a bankok az éves díjkimutatás összegzésében az MNB ajánlása alapján. A jegybank szerint az átszerződéssel évi több tízezer forint is spórolható.

Idén több mint 3 ezer pedagógus részesül a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjban. A nyertes pályázók tíz hónapon át havonta 75 ezer forintot kapnak munkájukért.

Hamisítás és közpénzmilliárdok elégetése miatt a Tisza párt elnöke mindazok büntetőjogi felelősségre vonását ígérte, akik részt vettek a pártnak tulajdonított, úgynevezett Tisza-csomag elkészítésében és terjesztésében. A dokumentumról a bíróság első fokon kimondta, hogy a Tisza párthoz nincs köze. Magyar Péter közölte, azt a Fidesz hamisította.

Jelentkezőket várnak a szavazatszámláló bizottságokba az április 12-ei országgyűlési választásra. A választott tagok felkészítésen vesznek részt, munkájukért pedig bruttó 80 ezer forintos díjazást kapnak, és mentesülnek a szavazást követő munkanapon a munkavégzés alól. Jelentkezni a települések polgármesteri hivatalában lehet.

Bizalmatlansági indítványt nyújt be az Európai Bizottság elnöke ellen a Mercosur-megállapodás miatt az Európai Parlament Patrióta frakciója - jelentette be a Fidesz EP-képviselője. Dömötör Csaba azt mondta, hogy Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az EP ehhez jóváhagyását adná. A bizalmatlansági indítványt már a jövő heti plenáris ülésen napirendre tűzhetik.

Jogalkotási javaslatcsomagot fogadott el az Európai Bizottság annak érdekében, hogy 2026-2027-ben is biztosított legyen Ukrajna pénzügyi támogatása. A csomag részeként a bizottság 90 milliárd eurós támogatási hitel létrehozását javasolják Ukrajna számára. A kölcsön lehetséges fedezete továbbra is a befagyasztott orosz banki vagyon.

Petíciót indít a magyar kormány az ellen, hogy az Európai Unió Ukrajnának juttasson újabb 800 milliárd dollárt. Erről írt Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök reagált az Európai Bizottság most bemutatott tervére is, amely szerint a befagyasztott orosz vagyont használnák fel az Ukrajnának folyósított brüsszeli hitelek visszafizetésére. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a tagállamok vezetői a decemberi uniós csúcson ezt a tervet már leszavazták.

Visszatér Moszkvába az amerikai delegáció, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljanak az orosz–ukrán háború lezárásáról – írja a Bloomberg. A hírügynökség úgy tudja, hogy Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje még ebben a hónapban az orosz fővárosba utazhat, és bemutatnak az orosz elnöknek egy új békejavaslat-tervezetet.

Ukrajnában képviselők megvesztegetésével gyanúsították meg Julija Timosenko volt ukrán kormányfőt a korrupcióellenes hatóságok. A politikus azt mondta, hogy pártja irodájában házkutatásokat tartottak, és lefoglalták a frakció munkadokumentumai.

Skóciában kötött ki az amerikaiak által brit segítséggel lefoglalt, orosz zászló alatt közlekedő tartályhajó. Az olajszállítót az Atlanti-óceán északi vizein foglalta le az amerikai parti őrség múlt szerdán, azzal az indokkal, hogy a hajó 2024 óta amerikai szankciók hatálya alatt áll, miután részt vett az ugyancsak szankciók alatt álló iráni olajexportban.

Kiterjesztett légvédelmi és kiképzési együttműködésről állapodott meg Nagy-Britannia és Lengyelország. London és Varsó megvizsgálja, hogy miként lehetne ösztönözni egész Európában az új védelmi gyártási kapacitások létrehozását.

Magas szintű munkacsoport létrehozásáról állapodott meg a Grönland, Dánia és az Egyesült Államok a sziget sorának rendezésére. A washingtoni tárgyalásokon nem közeledtek az álláspontok. Több európai ország is bejelentette, hogy katonákat küld a Grönladra.

Az Egyesült Államok 700 milliárd dollárért venné meg Grönlandot – értesült az NBC News. Az amerikai elnök azt írta közösségi oldalán, hogy az Aranykupola nevű rakétavédelmi rendszer kiépítéséhez van szüksége a szigetre.

Iránban őrizetbe vették a december óta zajló tüntetések több vezetőjét a hatóságok az állami média szerint. A 3 hete tartó tiltakozások során jogvédők szerint már több mint 2500 ember veszítette életét. Az amerikai elnök segítséget ígért az Iránban tüntetőknek, és további tiltakozásra buzdította őket.