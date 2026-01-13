Több fővárosi villamos helyett is pótlóbusz közlekedik

A havazás, ónos eső miatt forgalmi változásokra volt szükség Budapesten, a BKK több villamos helyett pótlóbuszokat vet be az alábbi vonalakon:

A 69-es villamos Újpalota, Erdőkerülő utca és Rákospalota, MÁV-telep között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbuszok közlekednek.

A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett a Katinyi mártírok parkja és a Bécsi út / Vörösvári út között pótlóbusz jár.

Az 50-es villamos helyett Pestszentlőrinc, Béke tér és a Szarvas csárda tér között pótlóbusz közlekedik.

A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz az Astoria megállóban a közúton az éjszakai autóbuszok megállójában áll meg.

A BKK arra is figyelmeztet, hogy az utak hókásásak, csúszósak, ezért a közlekedőktől is fokozott óvatosságot kérnek. Felhívják az autósok figyelmét, hogy csak letakarított, a téli körülményekre felkészített járművel induljanak útnak, illetve tervezzenek hosszabb menetidővel.