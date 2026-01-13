A rendőrség és a BKK együtt ellenőrzi a közösségi közlekedést

A két szervezet folyamatos és fokozott együttműködése a kiemelt járat-, buszsáv- és taxiellenőrzésekre is kiterjedt: tavaly összesen csaknem 150 alkalommal szerveztek közös ellenőrzéseket. Az akciók 2026-ban is folytatódnak, az együttműködésben részt vevők célja, hogy – a lakossági visszajelzéseket is figyelembe véve – tovább növeljék az ellenőrzések hatékonyságát.

Lezárult a BRFK és a BKK stratégiai együttműködésének hatodik „évada”, amelynek része a rendszeres járatellenőrzés is. A felek kiemelten kezelik a fővárosi közösségi közlekedést igénybe vevők biztonságát, ezért egész évben folyamatosak voltak a BKK-járatokat, valamint a megállóhelyeket, állomásokat és azok környezetét célzó ellenőrzések. Az akciókat a FÖRI Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat rendészeinek támogatásával, mindennapi alapfeladataik ellátása mellett hajtották végre.

Fokozott ellenőrzések a fővárosban: csaknem 150 közös akciót tartott a BKK és a BRFK 2025-ben. Kép: BKK

A közös járatellenőrzések során a BKK-jegyellenőrök és a rendőrök nemcsak a járműveken, hanem a megállókban, azok környezetében, illetve az érintett metróállomások kijáratainál is jelen voltak. Decemberben például hat kiemelt járaton összesen 37 270 utast ellenőriztek.

A közös járatellenőrzések eredményei 2025-ben

Az akciók keretében a BRFK és a BKK

összesen 52 alkalommal szervezett közös járatellenőrzést;

a BKK-jegyellenőrök csaknem 30 járaton vizsgálták az utasok utazási jogosultságát, és szűrték ki a szabálytalankodókat;

a rendőrjárőrök 2558 embert igazoltattak, 41 főt elfogtak, valamint 29 személyt állítottak elő bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja miatt;

19 esetben tettek szabálysértési feljelentést – többek között közterületi alkoholfogyasztás és köztisztasági szabálysértés miatt –, továbbá 149 alkalommal szabtak ki helyszíni vagy közigazgatási bírságot;

10 személy esetében intézkedtek orvosi ellátás biztosításáról.

A BKK elkötelezett amellett, hogy a fővárosi tulajdonú közszolgáltatókkal, valamint az állami és civil szervezetekkel szoros együttműködésben tovább erősítse a közösségi közlekedést igénybe vevők biztonságát, és élhetőbbé tegye Budapestet. Ennek részeként 2021 óta a járatellenőrzések mellett rendszeresen szervez köztisztasági és közrendvédelmi megmozdulásokat is.

E kezdeményezésekhez kapcsolódnak a háromnapos, kiemelt járatellenőrzések, amelyek célja nemcsak a jegyellenőrzés, hanem az is, hogy az utazási feltételeknek nem megfelelő, illetve a magatartási szabályokat megszegő személyeket kizárják az utazásból. A látványos jelenlét hozzájárul az utazási körülmények javításához, emellett minőségbiztosítási szempontból a járművek állapotát is ellenőrzik.

Buszsávellenőrzés: fókuszban a kritikus vonalak

A BRFK, a BKK és a FÖRI munkatársai a közösségi közlekedési járatok mellett egész évben figyelemmel kísérték a buszsávok szabályos használatát is. Az összehangolt ellenőrzések során a reggeli és délutáni csúcsidőszakban a leginkább problémás helyszínekre összpontosítottak, napközben pedig az árurakodás szempontjából kritikus vonalakon járőröztek.

Ennek keretében 2025-ben:

22 alkalommal szerveztek célzott buszsávellenőrzést;

a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt 423 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, valamint 8 esetben tettek feljelentést.

Buszsávellenőrzés: a forgalmasabb útvonalakra fordították a legnagyobb figyelmet

A BRFK és a BKK továbbra is prioritásként kezeli a jogosulatlan buszsávhasználat ellenőrzését annak érdekében, hogy megszüntessék a közösségi közlekedés akadályozását, és biztosítsák a BKK-járatok zavartalan haladását.

A taxikat is alaposan ellenőrizték

A közlekedésszervező és a rendőrség együttműködése a főváros közigazgatási területén szolgáltatást nyújtó taxik, valamint az engedéllyel vagy engedély nélkül személyszállítást végző személygépkocsik közös ellenőrzésére is kiterjedt.

A taxisok sem kerülték el a rendőrök figyelmét.

Ezen a területen a BKK 2025-ben:

69 alkalommal működött együtt a BRFK-val;

az akciók során 1577 taxist ellenőriztek;

a rendőrök 5 elfogás és 3 előállítás mellett 10 szabálysértési feljelentést tettek meg, továbbá 4 közigazgatási bírságot és 40 helyszíni bírságot szabtak ki.

Az ilyen ellenőrzések nemcsak a közlekedési szabályok és a taxiszolgáltatásra vonatkozó előírások betartását segítik elő, hanem hozzájárulnak a szolgáltatás minőségének javításához, valamint az utasok elégedettségének és biztonságának növeléséhez is.