ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
329.53
bux:
0
2025. december 28. vasárnap Kamilla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Torlódó járművek az M7-es autópályán Tárnoknál, miután három autó ütközött Érd térségében 2015. augusztus 7-én. A balesetben többen könnyebben megsérültek.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Baleset az M1-es autópályán, nagy a torlódás

Infostart / MTI

Három személyautó összeütközött az M1-es autópályán Bicske és Herceghalom között a főváros irányában - közölte az Útinform vasárnap.

Azt írták, a 30-as kilométernél az átterelt sávot lezárták, a torlódás 4 kilométeres.

Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között a külső sáv használatát javasolják - tették hozzá.

Kezdőlap    Belföld    Baleset az M1-es autópályán, nagy a torlódás

baleset

m1-es autópálya

bicske

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Karambol volt az M1-esen, több kilométeres a dugó

Karambol volt az M1-esen, több kilométeres a dugó

Három személyautó összeütközött az M1-es autópályán Bicske és Herceghalom között a főváros irányában - közölte az Útinform vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális szélvihar csapott le, rengetegeg rekedtek a hegyekben: hóviharra is riasztást adtak ki

Brutális szélvihar csapott le, rengetegeg rekedtek a hegyekben: hóviharra is riasztást adtak ki

Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Brigitte Bardot, French actress and animal rights activist, dies

Brigitte Bardot, French actress and animal rights activist, dies

The 91-year-old revolutionised French cinema in the 1950s, but became increasingly controversial in her later years.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 28. 12:48
Orbán Viktor politikai igazgatója szerint ilyen lesz a kampány mostantól
2025. december 28. 09:00
Újraindul a vonat Vácról északkeleti irányba
×
×
×
×