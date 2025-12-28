Baleset az M1-es autópályán, nagy a torlódás

Azt írták, a 30-as kilométernél az átterelt sávot lezárták, a torlódás 4 kilométeres.
Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között a külső sáv használatát javasolják - tették hozzá.
Három személyautó összeütközött az M1-es autópályán Bicske és Herceghalom között a főváros irányában - közölte az Útinform vasárnap.
Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt.
The 91-year-old revolutionised French cinema in the 1950s, but became increasingly controversial in her later years.