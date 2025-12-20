ARÉNA - PODCASTOK
Három embert mentettek ki a rendőrök egy dunaújvárosi tűzből
Nyitókép: police.hu

Három embert mentettek ki a rendőrök egy dunaújvárosi tűzből

Infostart

Egy idős házaspárt és mozgáskorlátozott felnőtt gyermeküket mentették ki a rendőrök egy égő lakásból Dunaújvárosban.

Pénteken este érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint Dunaújvárosban, a Hold utcában egy négyemeletes társasház földszinti lakásában tűz ütött ki. A körzeti megbízottak perceken belül a helyszínre érkeztek, ahol addigra már sűrű füsttel telítődött az épület - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.

A rendőrök leszedték az ablakon lévő szúnyoghálót, majd bementek a füstben álló lakásba. Odabent egy háromtagú családot találtak, egy 72 éves férfit, a feleségét, valamint 47 éves, mozgásában korlátozott gyermeküket, akiket biztonságosan kivezettek az égő épületből.

Időközben a tűzoltók is megérkeztek a helyszínre, és megkezdték a lángok megfékezését, valamint az esetleges további veszélyforrások megszüntetését.

A mentőszolgálat munkatársai a család tagjait és a rendőröket is kivizsgálásra kórházba vitték. Az elsődleges adatok szerint a tűz keletkezésével összefüggésben bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

